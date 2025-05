Vladimir Putin vrea să încheie războiul, dar nu pentru că ar fi pregătit să cedeze, ci pentru că știe că nu poate câștiga. Sub masca unei „oferte de pace”, liderul rus cere, de fapt, capitularea totală a Ucrainei, un plan care ar lăsa țara vecină fără armată, fără aliați și complet vulnerabilă în fața Moscovei, spun experții americani de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), citați de The New Voice of Ukraine.