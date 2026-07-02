Dintre cele peste 2 milioane de victime, aproximativ 1,4 milioane sunt în dreptul Rusiei. Acest bilanț cutremurător reprezintă 1% din populația antebelică a Rusiei.

Dintre cele 1,4 milioane de victime, 450.000 sunt soldați uciși pe câmpul de luptă. „Aceste cifre sunt uluitoare“, comentează Seth G. Jones şi Riley McCabe, analiști la CSIS și coautori ai raportului.

Victimele rușilor, oameni din zone sărace și minorități etnice

În cazul Rusiei, cele mai ridicate rate ale victimelor se regăsesc în zonele mai sărace și în rândul minorităților etnice. Relatările despre populaţia masculină din mici sate izolate, practic decimată, devin din ce în ce mai frecvente în presa rusă de opoziţie, notează CNN, care comentează raportul publicat de CSIS.

Conform raportului, armata rusă nu mai reușește să recruteze noi trupe în acelaşi ritm în care le pierde – un fapt observat anterior și de presa rusă din exil.

Raportul mai menționează că pierderile militare ale Rusiei în Ucraina sunt de peste patru ori mai mari decât totalul pierderilor militare suferite de Statele Unite în toate conflictele purtate după cel de-al Doilea Război Mondial încoace şi de peste nouă ori mai mari decât totalul pierderilor militare sovietice şi ruse din toate războaiele purtate după 1945.

De cealaltă parte, Ucraina a înregistrat între 525.000 şi 625.000 de victime, inclusiv între 125.000 şi 150.000 de morţi în rândul soldaților.

Un război mai costisitor pentru Rusia decât pentru Ucraina

Potrivit lui Seth G. Jones şi Riley McCabe, războiul devine mult mai costisitor pentru Rusia decât pentru Ucraina. Potrivit acestora, raportul dintre victime a crescut la aproape opt la unu în prima jumătate a acestui an, adică opt victime ruse pentru fiecare soldat ucrainean ucis, grav rănit sau dispărut.

Analiștii de la CSIS afirmă că acest raport de 8 la 1 se datorează progreselor înregistrate de forțele armate ucrainene în programul de drone, în special capacităţii de a extinde considerabil „zona letală”, adică zona din jurul liniilor frontului care este atât de saturată de drone, încât face aproape imposibilă pătrunderea trupelor ruse.

„Strategia ucraineană de apărare în profunzime s-a dovedit eficientă în uciderea şi rănirea soldaţilor ruşi, precum şi în limitarea manevrelor ruse”, subliniază ei.

Rusia a pierdut mai mulți oameni decât în bătălia de la Stalingrad

În plus, există şi alte motive pentru care Rusia suferă atât de mult, printre care „strategia de uzură, eşecul de a desfăşura eficient operaţiuni combinate de arme şi război interarmate, tactica şi pregătirea deficitare, corupţia şi moralul scăzut”.

Indiferent de motive, datele obținute de CSIS reflectă o imagine îngrozitoare. Cu un total de peste 2 milioane de victime, războiul ruso-ucrainean a depăşit bilanţul bătăliei de la Stalingrad, considerată pe scară largă drept unul dintre cele mai sângeroase din istorie.

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