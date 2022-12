Într-un interviu acordat Financial Times, Volodimir Zelenski a rememorat primele zile ale invaziei și a spus că nu se consideră cu adevărat curajos.

„Sunt mai degrabă responsabil decât curajos… Pur și simplu, urăsc să dezamăgesc oamenii”, a spus Zelenski.

Zelenski a mai spus că, în loc să lupte cu forţele ruse, ar prefera să fie cu fiul său „la pescuit de crap în fluviul Nipru”.

În ciuda „răului absolut” al războiului rus, Zelenski încă găsește momente de umor. „Dacă nu zâmbești câteodată din cauza acestor oameni, intri într-o depresie și nu poți lua decizii în acea stare”, a mai spus Zelenski.

Liderul ucrainean continuă să se prezinte drept „o persoană normală cu gusturi simple”, calităţi care i-au atras „admiraţia ucrainenilor şi a susţinătorilor săi din străinătate”, scrie FT.

Înainte de izbucnirea războiului, „mulţi” dintre compatrioţii săi îl „considerau o glumă”, îl vedeau ca pe un fost actor transformat în om politic „amator” cu dificultăţi în ”îndeplinirea provocărilor” pe care le presupunea preşedinţia ţării, notează cotidianul britanic.

