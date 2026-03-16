Cum va fi vremea în perioada 16 – 29 martie 2026, în Banat

Pe tot parcursul intervalului de prognoză, valorile termice vor avea oscilații ușoare în jurul celor normale pentru această perioadă.

Astfel, în perioada 16 – 21 martie sunt estimate medii ale temperaturilor maxime de 13…15 grade, cu posibilitatea unor valori ușor mai coborâte în jurul datei de 20 martie. Ulterior, în intervalul 22 – 29 martie, valorile termice vor fi în medie de 15…17 grade.

Totuși, spre finalul perioadei gradul de incertitudine al prognozei crește, fiind posibile variații mai mari ale regimului termic. Media temperaturilor minime va fi, în general, cuprinsă între 1 și 3 grade Celsius în prima parte a intervalului, iar după data de 23 martie valorile nocturne vor avea o tendință de creștere, situându-se între 2 și 4 grade Celsius. Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi în creștere în data de 18 martie și din nou după data de 25 martie.

Cum va fi vremea în perioada 16 – 29 martie 2026, în Crișana

Pe tot parcursul intervalului de prognoză, valorile termice vor avea oscilații ușoare în jurul celor normale pentru această perioadă. În perioada 16 – 21 martie, sunt estimate medii ale temperaturilor maxime de 12…15 grade, cu valori ușor mai coborâte în jurul datei de 20 martie. Ulterior, în intervalul 22 – 29 martie, maximele termice vor avea valori în medie de 14…16 grade.

Totuși, spre finalul perioadei gradul de incertitudine al prognozei crește, fiind posibile variații mai mari ale regimului termic. Media temperaturilor minime va fi, în general, cuprinsă între -1 și 2 grade în prima parte a intervalului, iar după data de 23 martie valorile termice nocturne vor avea o tendință de creștere, situându-se în medie între 1 și 4 grade. Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi în creștere în data de 18 martie și din nou după data de 26 martie.

Cum va fi vremea în perioada 16 – 29 martie 2026, în Transilvania

În intervalul 16-21 martie sunt estimate medii ale temperaturilor maxime cuprinse între 9 și 13 grade, cu cele mai scăzute valori în zilele de 19 și 20 martie. Din data de 21 martie, temperatura aerului va crește treptat, astfel încât maximele vor avea valori de 8…13 grade. Temperaturile minime vor oscila ușor, având în medie valori de -3…2 grade, iar cele mai mari valori vor apărea în a doua jumătate a intervalului.

Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi redusă până în jurul datei de 25 martie, apoi va crește ușor.

Cum va fi vremea în perioada 16 – 29 martie 2026, în Maramureș

Pe tot parcursul intervalului de prognoză, valorile termice vor avea oscilații ușoare în jurul celor normale pentru această perioadă. În intervalul 16-21 martie vor fi temperaturi maxime medii de 10…14 grade, cu cele mai scăzute valori în zilele de 19 și 20 martie.

Din data de 21 martie, maximele vor crește treptat și vor avea valori de 13…16 grade.

Temperaturile minime vor avea valori de -2…1 grad Celsius în prima săptămână a intervalului, iar apoi vor crește ușor la valori de 0…3 grade Celsius. Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi în creștere în data de 18 martie și din nou după data de 26 martie.

Cum va fi vremea în perioada 16 – 29 martie 2026, în Moldova

În intervalul 16-21 martie sunt estimate medii ale temperaturilor maxime de 9…14 grade, cu cele mai scăzute valori în zilele de 19 și 20 martie. Din data de 21 martie, maximele vor crește treptat și vor avea valori de 13…15 grade.

Temperaturile minime vor oscila ușor, având în medie valori de -2…3 grade, iar cele mai mari valori vor apărea în a doua jumătate a intervalului. Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi redusă până spre data de 22 martie, apoi va crește ușor.

Cum va fi vremea în perioada 16 – 29 martie 2026, în Dobrogea

Pe tot parcursul intervalului de prognoză, valorile termice vor oscila ușor, fiind apropiate de normalul perioadei în cea mai mare parte a intervalului. Vor fi maxime medii cuprinse între 10 și 13 grade și minime ce se vor încadra între 1 și 5 grade.

Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi redusă până spre data de 21 martie, apoi va crește ușor.

Cum va fi vremea în perioada 16 – 29 martie 2026, în Muntenia

Valorile termice vor avea ușoare variații, dar vor fi apropiate de normal în cea mai mare parte a intervalului. Vor fi maxime cuprinse în medie între 10 și 15 grade Celsius și minime ce se vor situa între 0 și 4 grade Celsius.

Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi mai ridicată după data de 22 martie.

Cum va fi vremea în perioada 16 – 29 martie 2026, în Oltenia

Valorile termice vor avea variații ușoare în jurul celor normale pentru această dată, în cea mai mare parte a intervalului.

Vor fi maxime cuprinse în medie între 11 și 15 grade și minime cuprinse între 0 și 4 grade. Cele mai scăzute valori diurne vor fi în zilele de 19, 20 și 21 martie. Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi redusă până spre data de 22 martie, apoi va crește ușor.

Cum va fi vremea în perioada 16 – 29 martie 2026, la munte

Valorile termice vor oscila ușor, fiind apropiate de normalul perioadei în cea mai mare parte a intervalului. Vor fi medii ale maximelor cuprinse între 0 și 4 grade, cu cele mai coborâte în intervalul 19 – 21 martie și minime ce se vor situa între -6 și -2 grade. Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi în creștere în 18 martie și din nou după data de 22 martie.

Prognoza pentru primăvara 2026 în Europa anunță temperaturi peste medie, dar și ninsori târzii și riscuri de îngheț, pe fondul slăbirii fenomenului La Niña și al unei încălziri bruște în stratosferă, potrivit centrelor meteorologice europene. Hărțile actualizate au dezvăluit că acest fenomen atmosferic major a provocat ruperea vortexului polar în două nuclee distincte. Primele consecințe sunt vizibile deja în evoluția vremii: o zonă masivă de presiune scăzută s-a format deasupra Canadei, influențând tiparele atmosferice din Statele Unite și din unele regiuni ale Europei.

