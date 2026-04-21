Funcții noi și mai multă personalizare pentru utilizatorii WhatsApp Plus

Planul WhatsApp Plus, confirmat de companie pentru TechCrunch, este destinat utilizatorilor care doresc o experiență mai personalizată.

„WhatsApp testează un nou abonament opțional numit WhatsApp Plus, conceput pentru utilizatorii care doresc mai multe modalități de a-și organiza și personaliza experiența”, a declarat un purtător de cuvânt al Meta. „Funcțiile premium includ chat-uri fixate extinse, liste personalizate, teme noi pentru chat și multe altele. Începem cu un mic test pentru a aduna feedback și a ne asigura că construim ceva ce oamenii consideră cu adevărat valoros.”

Una dintre cele mai atractive funcții ale noului abonament este posibilitatea de a fixa până la 20 de chat-uri, comparativ cu limita actuală de trei pentru utilizatorii gratuiti. În plus, abonații vor putea aplica teme și tonuri de apel personalizate pentru diferite conversații și notificări. Cu toate acestea, nu există mențiuni legate de eliminarea reclamelor din funcția Status, reclame care au fost introduse de Meta în 2025.

Cât ar putea costa WhatsApp Plus și cum vrea Meta să monetizeze aplicația

Conform blogului WABetaInfo, prețul abonamentului ar putea varia între 2,49 euro pe lună în Europa și 229 PKR (aproximativ 0,82 dolari) în Pakistan. De asemenea, utilizatorii vor putea beneficia de o perioadă de probă gratuită de o lună înainte de a decide dacă doresc să continue cu abonamentul.

Aceasta nu este prima dată când WhatsApp explorează un model de plată. În trecut, aplicația percepea o taxă anuală de un dolar în anumite regiuni, însă după achiziția sa de Meta (pe atunci Facebook) în 2014, această practică a fost abandonată în 2016. De atunci, compania s-a concentrat pe generarea veniturilor prin intermediul reclamelor și al serviciilor pentru companii, precum anunțurile de tip „click-to-WhatsApp”.

Conform datelor financiare prezentate de Meta la finalul trimestrului 4 din 2025, veniturile din familia sa de aplicații, inclusiv WhatsApp, au crescut cu 54% față de aceeași perioadă a anului precedent, atingând 801 milioane de dolari. De asemenea, veniturile anuale ale WhatsApp au depășit pragul de 2 miliarde de dolari, o creștere semnificativă atribuită mesageriei plătite.

WhatsApp Plus este momentan în faza de testare la scară mică, iar Meta colectează feedback pentru a ajusta această ofertă premium. Rămâne de văzut cum va fi primit noul serviciu de către utilizatori și dacă acesta va contribui la consolidarea poziției WhatsApp ca lider global pe piața aplicațiilor de mesagerie.

