Unul dintre cele mai valoroase zăcăminte de pământuri rare din lume, care ascunde aproximativ 110 milioane de tone de minereu și concentrații promițătoare de uraniu, a fost descoperit la Jabal Sayid, în regiunea Medina. Descoperirea, care ar putea avea o valoare brută de peste 100 de miliarde de dolari, a fost anunțată de ministrul saudit al energiei, prințul Abdulaziz bin Salman, în timpul celei de-a 70-a sesiuni ordinare a Conferinței Generale a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, potrivit Arab News.

Zăcământul uriaș de la Jabal Sayid, miza de miliarde de dolari dintre SUA și Arabia Saudită

Anunțul vine la câteva luni după ce SUA și Arabia Saudită au semnat un acord pentru cooperare în domeniul nuclear civil. Documentul, semnat pe 22 iulie de secretarul american pentru Energie, Chris Wright, și ministrul saudit al energiei, prințul Abdulaziz bin Salman, pune bazele unui parteneriat pe termen lung, de miliarde de dolari.

„Studiile geologice de la Jabal Sayid au scos la iveală resurse estimate la aproximativ 110 milioane de tone de minereu”, a declarat prințul Abdulaziz bin Salman, citat de Arab News.

Cele două țări colaborează și în domeniul mineralelor critice. Cooperarea s-a intensificat după vizita prințului moștenitor Mohammed bin Salman în SUA, în noiembrie 2025, când au fost anunțate noi proiecte, inclusiv între compania saudită Ma'aden și cea americană MP Materials.

Jabal Sayid, unul dintre cele mai valoroase zăcăminte de pământuri rare din lume

Jabal Sayid se află la aproximativ 350 de kilometri nord-est de Jeddah, în regiunea Medina. Situl era deja cunoscut pentru resursele sale importante de pământuri rare înainte de anunțarea noilor rezultate ale explorărilor. O analiză a Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale, bazată pe estimări ale Ministerului Industriei și Resurselor Minerale din Arabia Saudită și ale companiei de stat Ma'aden, arată că Jabal Sayid ar deține unele dintre cele mai valoroase rezerve de acest tip din lume.

Estimările indică aproximativ 552.000 de tone de pământuri rare grele, printre care disprosiu și terbiu. Alte aproximativ 355.000 de tone ar fi pământuri rare ușoare, între care neodim și praseodim. Pe baza acestor estimări, analiza CSIS plasează Jabal Sayid pe locul al patrulea la nivel mondial în ceea ce privește valoarea rezervelor de pământuri rare.

Infografic despre pământuri rare la Jabal Sayid. Imagine generată cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Tot la Jabal Sayid ar exista aproximativ 31.000 de tone de uraniu, potrivit aceleiași analize. Combinația dintre resursele de pământuri rare și cele de uraniu ar putea permite Arabiei Saudite să își dezvolte propriul ciclu al combustibilului nuclear și, în viitor, să furnizeze materiale inclusiv Statelor Unite, arată CSIS.

Valoarea descoperirilor saudite ar fi ajuns la 100 de miliarde de dolari

Arabia Saudită stă pe resurse uriașe de pământuri rare. În noiembrie 2025, valoarea descoperirilor făcute în regat era estimată la aproximativ 100 de miliarde de dolari, cu 90% mai mult decât în 2018, potrivit Agenției Saudite de Presă. Explorările continuă, iar Saudi Geological Survey a identificat deja alte două zone cu potențial mare.

Resursele estimate în aceste două zone ajung la aproximativ 644 de milioane de tone, ceea ce arată dimensiunea programului prin care Arabia Saudită încearcă să își dezvolte sectorul mineral și proiectele legate de energia nucleară.