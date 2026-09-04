Potrivit avocatului Romain Ruiz, cererea a fost transmisă vineri dimineață Cancelariei, în cadrul unei convenții bilaterale din 1983 între Franța și SUA, care permite transferul între două țări a persoanelor condamnate.

Zacarias Moussaoui (58 de ani) ispășește o pedeapsă la închisoare pe viață într-un penitenciar de înaltă securitate din statul american Colorado. Arestat la câteva săptămâni după atentatele din 11 septembrie 2001, soldate cu aproape 3.000 de morți și revendicate de Al-Qaida, el a fost condamnat în 2006 pentru complicitate cu rețeaua teroristă condusă la acea vreme de Osama bin Laden.

Cererea pentru transferul lui Moussaoui într-o închisoare din Franța invocă „circumstanțe excepționale legate de inechitatea procesului, condițiile actuale de detenție și situația sa familială”.

Ea se bazează pe declasificarea din 2021 de către SUA a unor documente legate de 11 septembrie care dovedesc, în opinia avocatului Romain Ruiz, „o încălcare a drepturilor domnului Moussaoui”, cum ar fi a „drepturilor la apărare”.

Avocatul insistă de asemenea pe „drepturile familiale” și „condițiile de viață inumane” ale condamnatului, aflat la izolare după ce a fost încarcerat. Mama sa, care nu l-a văzut decât de trei ori în 25 de ani, „nu mai are capacitatea de a se deplasa în Colorado din motive economice și de sănătate”, a susținut Romain Ruiz în interviul acordat pentru AFP.

„Întrebarea este dacă Franța poate accepta cu decență ca unul dintre cetățenii ei să fie tratat așa. Se pot închide ochii la o situație de inechitate?”, a afirmat avocatul, subliniind că Moussaoui nu cere să fie eliberat, ci să-și ispășească pedeapsa în Franța.

Ministerul francez al Justiției a refuzat să comenteze acest caz, în timp ce o sursă judiciară a declarat că există „îndoieli că SUA vor dori să transfere singurul condamnat” pentru atentatele din 11 septembrie.

Procesul lui Khalid Sheikh Mohammed, considerat creierul atentatelor din 11 septembrie, va începe pe 5 iunie 2028 la Guantanamo, unde este deținut de peste 20 de ani.

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