Francezii s-au adunat în umăr mare în Paris, Lyon, Toulouse, Strasbourg, Nantes, Marsilia, Lille și Bordeaux pentru a susţine libertatea de exprimare şi a-i aduce un omagiu profesorului Samuel Paty, care a fost ucis după ce ţinut o lecţie în care a arătat caricaturi cu profetul Mahomed.

Politicieni, asociații pentru drepturile civile și sindicate ale profesorilor s-au adunat în Piaţa Republicii din Paris. Aceştia au afişat pancarte cu ”Je suis Samuel”, inspirate din sloganul ”Je suis Charlie”, devenit celebru în urma atentatului terorist din 2015 de la sediul publicaţiei satirice Charlie Hebdo, atac în care au fost ucise 12 persoane.

Emozione, tristezza e rabbia a #Parigi Le persone riunite a Place de la République cantano la Marsigliese in onore di #SamuelPaty #Francia pic.twitter.com/lQvdAfwWT9

Manifestanţii au intonat imnul Franţei au scandat ”libertatea de exprimare, libertatea de a preda”.

”Suntem rezultatul istoriei noastre. Aceste valori ale libertății și democrației nu pot rămâne doar cuvinte”, a declarat unul dintre manifestanții din Paris.

Ministrul educației, Jean-Michel Blanquer, a cerut sprijinerea profesorilor, precizând că ”solidaritatea și unitatea” sunt vitale. Secretarul de stat de la Interne, Marlene Schiappa, a declarat că participă la mitingul de la Paris ”pentru profesori, sistemul de valori laic, libertatea de exprimare și împotriva islamismului”.

Miercuri va fi organizat un omagiu național, a anunțat Palatul Elysee. Premierul Jean Castex, care a participat la mitingul de la Paris împreună cu liderii opoziției și primarul orașului, Anne Hidalgo, a declarat că guvernul lucrează la o strategie pentru a proteja mai bine profesorii de amenințări similare.

Lyon, 18-10-2020



Ook in Lyon een indrukwekkende opkomst op het Place Bellecour. Duizenden mensen verzamelen zich om eer te betonen aan Samuel Paty, de leraar die op brute wijze is onthoofd In Conflans-Sainte-Honorine.



?️ @johanjrd_pic.twitter.com/Oe8GH5ciTZ