Peste o sută de bancheri ai ANZ Bank din Australia au aflat din întâmplare că urmează să fie concediați, după ce au primit un e-mail automat care le cerea să predea laptopul, telefonul și cardul de acces. Mesajul, generat de sistemul de resurse umane al băncii, a fost trimis înainte ca angajații să fie anunțați oficial despre restructurare, potrivit lacremedugaming.fr.

Mii de concedieri până în septembrie 2026

Incidentul a avut loc la sfârșitul lunii august 2025, în plin proces de reorganizare a grupului bancar, care prevedea mii de disponibilizări până în septembrie 2026.

Potrivit presei australiene, pe 27 august 2025, un flux automat din sistemul intern de resurse umane a trimis un mesaj standard prin care angajaților li se solicita să returneze echipamentele de serviciu: laptopul, telefonul mobil și legitimația de acces.

Pentru peste o sută de angajați cu funcții de conducere, acesta a fost primul indiciu că posturile lor urmau să fie desființate.

Mesajul fusese programat să fie transmis în etapa de încheiere a contractului, însă a ajuns la destinatari înainte ca managerii să poarte discuțiile individuale privind concedierea.

Sindicat: o metodă „dezgustătoare”

Financial Sector Union, sindicatul din sectorul financiar australian, a calificat metoda drept „dezgustătoare” și a acuzat banca de haos în gestionarea procesului de restructurare.

ANZ Bank a recunoscut că a fost vorba despre o eroare de automatizare, care a făcut ca unii angajați să fie informați înainte de întâlnirile oficiale cu superiorii lor. Instituția a cerut scuze public pentru incident.

Într-un mesaj transmis ulterior angajaților, citat de publicația GameStar, Bruce Rush, responsabil al diviziei de retail a băncii, a declarat că ANZ dorește să trateze persoanele afectate „cu demnitate și respect” și că le va oferi sprijin psihologic.

Eroarea s-a produs în contextul unui amplu plan de restructurare coordonat de noul director general al ANZ, Nuno Matos. Până în septembrie 2026, banca intenționa să elimine aproximativ 3.500 de posturi permanente și colaborarea cu încă 1.000 de contractori. Programul face parte din strategia ANZ 2030, care urmărește reducerea riscurilor și simplificarea activității grupului bancar.

Eroare de automatizare HR