Primul care a anunțat discuția telefonică a fost președintele ucrainean, care a precizat că a vorbit cu președintele american despre agresiunea militară rusă din Ucraina și necesitatea instaurării păcii.

„L-am informat pe președinte despre ultimele evoluții de pe câmpul de luptă și despre consolidarea pozițiilor noastre. Am convenit să continuăm aceste discuții la întâlnirea noastră de la summitul G7”, programat pe 15-17 iunie la Evian, în Franța, a transmis Zelenski prin intermediul contului său de X.

Consilierul prezidențial ucrainean Dmitro Litvin a evocat o conversație telefonică „destul de fructuoasă”, care a durat între 30 și 35 de minute.

Zelenski se va deplasa marți în Franța pentru a asista la summitul G7. Președintele ucrainean urmează să se întâlnească la Evian și cu Donald Trump pentru a discuta despre războiul din țara sa și negocierile de pace.

Ulterior, Kremlinul a anunțat că liderul autocrat rus Vladimir Putin l-a sunat pe Donald Trump pentru a-l felicita cu ocazia zilei sale de naștere. Potrivit consilierului diplomatic al lui Putin, Iuri Ușakov, cei doi au vorbit despre conflictele din Ucraina și Iran, precum și despre organizarea unei vizite a emisarilor americani la Moscova.

„Conversația s-a concentrat în principal pe situația legată de memorandumul de înțelegere în curs de elaborare între Statele Unite și Iran. Donald Trump a declarat că un acord este aproape”, a spus Ușakov.

Cele două părți au „convenit ca reprezentanții speciali ai președintelui SUA, Steve Witkoff și Jared Kushner, care sunt în prezent strâns implicați în afacerile iraniene, să se întoarcă în curând în Rusia”, a adăugat el.

Negocierile pentru pace în Ucraina au stagnat de la lansarea operațiunii militare americano-israeliene în Iran, pe 28 februarie. Volodimir Zelenski s-a întâlnit pe 8 iunie cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner și a subliniat importanța „revitalizării diplomației”, transmite AFP.