În editorialul New York Post se menționează că cel de-al 47-lea președinte al SUA este hotărât să încheie rapid un acord de pace. În acest scop, a organizat un summit cu Vladimir Putin în Alaska și, la doar trei zile după, a chemat liderii europeni și pe Volodimir Zelenski la Casa Albă.

Totuși, conform ziarului american, eforturile lui Donald Trump sunt întâmpinate cu rezistență din partea Rusiei. Moscova refuză și o întâlnire directă cu președintele ucrainean, condiționând-o de cerințe considerate imposibil de îndeplinit, notează ziarul ucrainean New Voice of Ukraine.

În plus, orice promisiuni ale Occidentului de a proteja Ucraina fără veto-ul Rusiei, potrivit declarațiilor șefului diplomației ruse Serghei Lavrov, sunt „o cale spre nicăieri”, a mai notat NYP.

Donald Trump vrea să ajungă în Rai

În același timp, publicația a precizat că, în weekendul imediat următor summitului din Alaska, Rusia a ucis 14 civili ucraineni. Totodată, după întâlnirea de la Casa Albă dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski, Rusia a lansat cel mai mare atac asupra Ucrainei din ultimele săptămâni.

Recomandări
Președintele american a dezvăluit recent că vrea să pună capăt conflictului din Ucraina pentru a salva vieți, dar și pentru a ajunge în Rai. Într-un interviu acordat Fox News, el a afirmat: „Dacă pot salva 7.000 de oameni de la moarte în fiecare săptămână, cred că este suficient… Vreau să încerc să ajung în Rai, dacă este posibil. Am auzit că nu stau prea bine”.

New York Post consideră acest obiectiv „nobil” și demn de Premiul Nobel, dar a avertizat că este imposibil de realizat fără ca Putin să fie forțat să negocieze. 

„Dar ce presiune se exercită asupra Rusiei? S-ar putea crede că este vorba de numărul mare de victime ale războiului, dar Putin nu se preocupă de prejudiciile aduse propriului popor. El susține că este un sacrificiu necesar”, a scris publicația.

Presiune economică

Conform New York Post, liderul rus reacționează doar la presiuni financiare. Economia rusă este deja afectată de cheltuielile de război, sancțiunile internaționale și inflația în creștere. Ziarul american sugerează introducerea unor noi sancțiuni, care să vizeze piețele negre prin care Rusia își finanțează războiul.

Ziarul consideră că înăsprirea sancțiunilor va obliga Rusia să-și schimbe strategia și să vină la negocieri. Publicația amintește că amenințarea cu sancțiuni din partea SUA, pe 8 august, l-a determinat pe Putin să accepte summitul din Alaska. Totuși, de atunci, Moscova a tergiversat procesul. 

„Ajunge. Înțelegeți, domnule președinte, că forța vorbește de la sine”, scrie New York Post.

Pentru a-l aduce pe Putin la masa negocierilor, ziarul a recomandat Statelor Unite să impună noi sancțiuni, să crească tarifele și să găsească soluții pentru a bloca comerțul Rusiei cu petrol și minerale. 

„Acest lucru va atrage rapid atenția Moscovei. Îl va obliga pe Putin să acționeze la fel de repede ca și voi. Și, cu ajutorul lui Dumnezeu, va opri uciderile”. 

