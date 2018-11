„Noi ne-am dorit să cumpărăm verighete, deoarece în urmă cu o săptămână, noi suntem amândoi penticostali şi pastorul bisericii noastre ne-a făcut deja binecuvântarea, pentru a avea această relaţie. În momentul în care ne-am mutat împreună, pastorul bisericii noastre ne-a oficializat, ne-a făcut binecuvântarea relaţiei noastre, adică noi în faţa Lui Dumnezeu suntem ca şi căsătoriţi. Nu am dorit să facem acest pas şi să ne mutăm împreună, decât atunci când vom fi binecuvântaţi în faţa lui Dumnezeu şi am primit această binecuvântare şi atunci am considerat că trebuie să purtăm şi acest semn (verighetele – n.r.). Eu am fost plecată, ieri, după marfă la una dintre firmele mele şi de comun acord am luat de la o firmă de acolo, pentru că nu se găsesc în România, verighetele pe care ni le doream şi pe care în urmă cu două luni, le văzusem într-un loc şi am zis că dacă ar fi vreodată să ne căsătorim şi să facem acest pas, vom lua aceste verighete”, a declarat Brigitte Sfăt, în exclusivitate pentru Spynews.