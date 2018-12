Invitată la „Refresh by Oana Turcu”, emisiune difuzată la Antena Stars, Carmen Şerban a dezvăluit că a slăbit foarte mult din cauza unei tragedii.

„Nu fac nimic pentru a slăbi. S-a întâmplat ca cineva foarte drag sufletului meu să se ducă anul trecut. Era omul sufletului meu dintotdeauna şi pentru totdeauna şi s-a dus, chiar înainte cu o zi de ziua mea anul trecut şi m-am topit vreo 7 kg, aşa, brusc. După care am mâncat chiar mai bine şi mai mult faţă de perioadele în care încercam să slăbesc şi, totuşi, am mai slăbit, câte un kilogram, câte un kilogram, şi am ajuns la minus 15 kg în total. Sunt sănătoasă, sunt bine, dar uite că… (…) Până la el, nu am pierdut pe nimeni drag sufletului. Pentru mine, omul acesta a fost sufletul meu pereche. Când pierzi pe cineva cu care ai legături sufleteşti de la Dumnezeu, nu te mai vindeci niciodată!”, explică artista, potrivit Spynews.

În cadrul aceluiași interviu, Carmen recunoaște că nu mai crede în căsătorie. „Eu sunt sceptică în ziua de azi în privința căsătoriei. Prefer să rămân așa, că mi-e foarte bine. La modul că, dacă sunt într-o relație și sunt bine, țin de ea. Dacă greșește o dată, nu renunț, trec peste. Dacă greșește de două ori deja îi dau un avertisment serios. Dar dacă greșește de cinci, șase ori, deja nu mai are rost să continuăm. Nu am de ce să trăiesc conștient într-o stare de nefericire”, declară Carmen Șerban în cadrul emisiunii.

