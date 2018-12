Din păcate, Botezatu nu a mai putut merge în vizită la Zina Dumitrescu atât de des cum o făcea înainte. „Din păcate nu am mai avut timp să merg în vizită la mama Zina, dar am vorbit cu ea la telefon. Nu am avut timp pentru că este perioada din săptămânile modei şi s-au consumat una după cealaltă. Vorbesc cu Zina Dumitrescu la telefon”, a spus celebrul designer pentru Viva.

Pe 3 decembrie, Cătălin Botezatu și-a aniversat ziua de naștere. Acesta a împlinit 52 de ani. Designerul a mărturisit, emoționat, că a avut parte o zi de naștere cu foarte multe surprize. De asemenea, acesta a afirmat că iubita sa l-a cam dezamăgit cu mesajul pe care i l-a trimis cu ocazia aniversării lui.

