Realizatorul Digi 24 Cosmin Prelipceanu este unul din jurnaliștii premiați și a declarat, joi, că nu va accepta banii.

„APTR a decis să dea un premiu Jurnalului de seară pentru ediția Colectiv-3 ani. A fost o emisiune grea, de mare încărcătură pentru toată echipă, de la idee și până am ieșit din emisie. Un premiu acordat de mulți ani de un juriu profesional ne-a picat bine tuturor. Ne onorează și le mulțumim celor de la APTR. În niciun moment al comunicării cu organizatorii nu mi s-a spus că premiile sunt finanțate public. Înțeleg că legătură se presupunea pentru că există o tradiție de 15 ani în acest sens. Nu am știut. Consider că ziariștii ar trebui să stea departe de banii publici. Întotdeauna. De aceea, refuz orice premiu în bani”, a declarat Cosmin Prelipceanu, pentru Paginademedia.ro.

Premiile Asociaţiei Profesioniştilor de Televiziune din România (APTR) au fost acordate marți, pe 11 decembrie.

În cadrul evenimentului au fost premiate emisiuni și seriale TV precum „Câștigă România” (TVR 2) sau „Las Fierbinți” (Pro TV), dar și jurnaliștii Adrian Ursu, Carmen Avram, Alessandra Stoicescu, Radu Tudor, Ionuț Cristache, Adelin Petrișor și Cosmin Prelipceanu.

Cel din urmă, realizator Digi 24, a fost premiat pentru transmisiunea specială de la clubul Colectiv, la trei ani de la tragedie.

Adrian Ursu, realizator la Antena 3, a luat premiu pentru emisiunea „365 de eroi ai României”, un program realizat în cadrul proiectului „București Centenar” al Primăriei Municipiului Bucureștiului (PMB).

Potrivit informațiilor publicate de Paginademedia.ro, închirierea sălii de spectacole de la TNB, unde a avut loc evenimentul sponzorizat de PMB, a costat 2.500 de lei. Cele 15 premii, adunate, ajung la 22.500 de lei. Nu se știu încă sumele pe care Primăria Capitalei trebuie să le plătească către artistul care a realizat trofeele și prezentatoarea Monica Davidescu.

