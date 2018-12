„Vrei să îţi spun sincer? Încă nu sunt pregătit. Încă îmi caut vorbele, încă îmi caut starea… Bucuria mi-am găsit-o pentru că e cu adevărat o bucurie să devii bunic. E adevărat că m-a luat prin surprindere veste asta. Am primit-o în picioare, după aceea m-am aşezat jos. Am băut o sticluţă de… primisem de la nişte prieteni o palincă mai deosebită, nici nu ştiu când am pus pahar cu pahar. Îţi dai seama că întâi a discutat cu mama ei şi au repetat, şi-au căutat cuvintele. Sincer să fiu, asta nu este o veste pe care o primeşti în fiecare zi. (…) Degeaba mi-ar plăcea mie , dacă nu era un pic pe sufletul Nicoletei, iar apropierea aia ne-a dat linişte nouă pentru că e foarte interesant să ştii că copilul tău este într-o relaţie frumoasă, într-o relaţie care are perspectivă. Cred că sunt vreo trei, patru ani împreună. Locuiesc împreună, locuiesc şi la noi, locuiesc şi la ei. Şi Daria a primit vestea că va fi mătuşă, nici ea nu ştie cum se procedează, cert este că a spus că o va iubi şi că îi va lua cele mai frumoase haine”, a spus Romică Ţociu la Antena Stars.

În 2016, soția lui Romică Țociu a fost depistată cu cancer. Au trecut aproape doi ani şi din fericire starea de sănătate a Nicoletei, soţia lui Romică Ţociu, este foarte bună, iar soțul ei confirmă acest lucru.

