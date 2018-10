Printre cei numiţi se află directorul Teatrului Naţional, Ion Caramitru, Teodor Mărieș, președintele Asociației 21 Decembrie 1989 şi Dan Voinea, care a instrumentat Dosarul Mineriadei din 13-15 iunie 1990 și Dosarul Revoluției din decembrie 1989.

Cine sunt noii membri ai Consiliului Institutului Revoluţiei Române din 1989

Ion Caramitru este actor, regizor, președinte al UNITER și director al Teatrului Național din București. S-a remarcat ca oponent al regimului comunist, fiind una dintre figurile centrale ale Revoluției Române din decembrie 1989. Pe data de 22 decembrie 1989, a anunțat, în direct, la Televiziunea Română, fuga soților Ceaușescu și căderea regimului comunist.

Teodor Mărieș este președintele Asociației 21 Decembrie 1989. În decembrie 1989, s-a aflat în stradă, militând împotriva regimului comunist. S-a implicat activ pentru continuarea cercetărilor în dosarele Revoluției și Mineriadei, a luptat pentru drepturile revoluționarilor și a făcut greva foamei pentru Legea Imprescriptibilității Crimei și Legea Lustrației.

Dan Voinea, general și magistrat român, a fost procuror în procesul Elenei și al lui Nicolae Ceaușescu. A instrumentat Dosarul Mineriadei din 13-15 iunie 1990 și Dosarul Revoluției din decembrie 1989

A mai fost numit în Consiliu Radu Filipescu, fost disident anticomunist, în perioada 1983-1986, care a fost închis pentru propagandă împotriva orânduirii socialiste. După Revoluția Română din decembrie 1989, a fost membru fondator al Grupului pentru Dialog Social şi preşedinte în perioada 1998 – 2012, membru fondator al APADOR-CH, membru fondator şi preşedinte al Asociaţiei Revoluţionarilor fără Privilegii. Este absolvent al Facultății de Electronică și Telecomunicații din cadrul Institutului Politehnic București.

Un alt membru numit în Consiliul Institutului Revoluției Române din 1989 este Nicoleta-Lorena Giurcanu (Matei). Aceasta a ieșit în stradă, în decembrie 1989, la vârsta de 14 ani, alături de tatăl și fratele său pentru a scanda lozinci împotriva regimului comunist. A fost arestată și bătută cu brutalitate, fiind trimisă ulterior, alături de fratele ei, într-o casă de corecție unde a fost supusă unor tratamente umilitoare.

Ultimul numit este Florian Răzvan-Mihalcea, în prezent președintele Societății Timișoara, asociație înființată de un grup de intelectuali timișoreni, participanți la Revoluția din decembrie 1989. Acesta a fost unul dintre inițiatorii „Proclamației de la Timișoara' și una dintre persoanele care au făcut presiuni pentru adoptarea unei legi a lustrației.



Cine face parte din Colegiul Institutului: Emil-Cico Dumitrescu, Petre Roman, Gelu Voican Voiculescu, cercetaţi în Dosarul Revoluţiei

Institutul Revolutiei Romane din Decembrie 1989 a fost înfiinţat prin Legea 566 şi este condus de Ion Iliescu.

În luna aprilie, Gelu Voican Voiculescu, cercetat penal în Dosarul Mineriadei, a fost ales director al Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989, insituţie subordonată Senatului.

Surse interne declarau atunci pentru „ Adevărul că fostul director, Claudiu Iordache, a fost schimbat după o acţiune în forţă a grupării: Cazimir Ionescu, Gelu Voican Voiculescu, Vasile Cuteanu, Răzvan Teodorescu.

Jurnalistii de la Adevarul publicau stenograma unei sedinte din 9 martie, în care grupul format din Gelu Voican Voiculescu, Cazimir Ionescu, Răzvan Theodorescu si Emil Cutean, toţi apropiaţi de PSD, ar fi încercat să-l şantajeze pe Claudiu Iordache, acuzându-l că a depus acte false la Curtea de Conturi.

Dintre cei 25 de membri ai Colegiului National, cinci au decedat, cei mai cunoscuti fiind actorul Sergiu Nicolaescu, fostul consilier prezidential Dan Iosif şi revolutionarul timisorean Lorin Furtuna, potrivit Adevărul.

Printre cei 20 de membri ai Colegiului National se mai numără amiralul Emil-Cico Dumitrescu (judecat in dosarul „Mineriadei”), fostul premier Petre Roman (judecat in dosarul „Mineriadei”), Adrian Sanda (judecat intr-un dosar privid certificate false de revolutionar, intr-o perioada in care a condus Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor) si Emilian Cutean (condamnat la 5 ani de inchisoare pentru fraudarea Guvernului, intr-o perioada in care a condus Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor).

