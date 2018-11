„Am ascultat criticile domnului preşedinte, eu sunt de acord că nu totul este perfect. Am încercat într-un an de zile să facem cât mai multe lucruri. Sunt convinsă că mai avem multe de făcut, dar cred că ritmul în care putem realiza ceea ce ne-am propus ar fi unul alert, un ritm accelerat dacă am acţiona împreună. Cred că multe din lucrurile pe care vrem să le facem au această barieră a lipsei de cooperare, a lipsei de dialog, a lipsei de înţelegere. Mă întreb câteodată ce câştigăm dacă, de fiecare dată, ieşim cu atacuri unii împotriva altora? Impresia mea – nu câştigăm nimic„, a declarat Viorica Dăncilă, la finalul galei „100 pentru Centenar”.

Prim-ministrul a spus că pot fi aduse critici pe anumite proiecte care nu sunt bune sau asupra unor lucruri care nu sunt în favoarea României, dar „această critică şi această dezbinare permanentă nu face decât să aducă defavoruri, atât în plan intern, cât şi în plan extern”.

„Vedem în România o societate divizată şi cred că nimănui nu îi place acest lucru. Nu trebuie neapărat să fim de acord cu ce fac unii sau ceea ce fac alţii, putem dialoga, dar cred că lucrurile au ajuns prea-prea departe şi cred că depinde de noi toţi, indiferent de funcţia pe care o ocupăm, indiferent unde lucrăm, de mass-media, de toţi cei care se pot implica pentru a aduce cât de cât pacea în societatea românească. Mai mult, toate aceste lucruri sunt urmărite pe plan extern şi dacă noi dăm acest semnal, dacă noi arătăm că nu avem încredere în noi cum le putem cere altora să creadă în români şi să creadă în România”, a afirmat Dăncilă.

Întrebată dacă „preşedintele dezbină”, premierul a răspuns: „Nu vreau să atac pe nimeni şi nu vreau să spun lucruri urâte, nu sunt adepta acestui lucru, dar cred că preşedintele ar trebui să fie un pic mai atent la declaraţii şi să încerce să pună în practică acel consens”. „Cred că răspunsurile nu trebuie să ni le dăm prin intermediul mass-mediei, putem avea un dialog, putem discuta, putem îndrepta lucrurile care nu convin de o parte sau de alta. Eu sunt învăţată aşa în Parlamentul European şi 9 ani de zile am considerat şi consider că negocierea, că dialogul constructiv poate fi benefic şi cred că acum, la an Centenar, poate în apropierea Zilei Naţionale, am putea deveni mai înţelepţi”, a mai declarat Dăncilă.

Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat joi că îi va răspunde premierului Viorica Dăncilă la „apelul la pace” adresat din plenul reunit al Parlamentului.

„O să îi răspund”, a declarat şeful statului, arătând că mesajul său din Legislativ a reflectat aşteptările românilor de Centenar.

„Acum cred că e bine să facem deosebirea dintre circ, scandal politic şi aşteptările românilor. Ce am spus eu acolo reflectă aşteptările a milioane de români acum, de Centenar. Este evident că, la un moment festiv, într-o şedinţă solemnă, evocăm trecutul, evocăm realizările României şi ale românilor, şi avem ce evoca în 100 de ani. Avem rezultate remarcabile, dar şi acolo unde aşteptările sunt mari şi politicienii livrează puţin, acest lucru trebuie spus pentru a crea un cadru pentru mai bine”, a subliniat Iohannis, într-o declaraţie susţinută la Palatul Cotroceni.

Preşedintele Klaus Iohannis s-a lansat, miercuri, într-un atac dur către coaliţia de guvernare, în Parlament, cu ocazia şedinţei solemne dedicată Centenarului: „Ascultați vocea românilor, recuplați-vă la interesele naționale! Nu faceți rău societății românești mergând mai departe cu legile justiției”, le-a transmis şeful statului celor din sală. La finalul discursului, doar parlamentarii Opoziţiei au aplaudat.

Citeşte şi: CENTENAR SOLIDAR/ Trei pentru unul, unul pentru toți. Renăscuți din suferință: trei oameni loviți de soartă s-au cunoscut la un centru pentru persoane cu dizabilități și au devenit prieteni pe vecie