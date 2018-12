Delia, Brenciu, Bănică și Carla’s Dreams și-au ales concurenții pentru galele live ”X Factor”

Trupa Vox a deschis seara cu o victorie în duelul cu Rodica și Cristian, după ce și-au însușit criticile primite de la Horia Brenciu referitoare la prezentare trupei pe scenă.

'Am avut un moment sensibil, cu dragoste, cu sentiment și o nebunie în partea stângă', a spus Delia, iar Horia Brenciu s-a declarat încântat de performanțele celor două grupuri. 'Dragii mei, Rodica și Cristi, vă iubesc! Vox trece mai departe! Alegerea a fost cât se poate de normală!', a spus juratul.

Al doilea duel al juratului Horia Brenciu nu a fost mai ușor, însă 'diamantele' au strălucit mai tare seara trecută la 'X Factor'. 'Sunt două trupe de fete, patru sunt deja călite, am văzut la repetiții ce coregrafie au, iar cealaltă trupă are o anumită stângăcie care mie îmi place foarte mult', a spus Horia Brenciu înainte de momentul fetelor.

Horia a fost impresionat și de gestul unei alte concurente, care și-a oferit sprijinul fetelor de la Angels, în condițiile în care mentorii pot să intervină abia în galele live. 'Îi mulțumesc concurentei Deliei, Cristina Vasopol, care v-a păstorit muzical. Gesturi de acest fel, mai rar, ca un concurent să se ocupe de destinele voastre muzicale mai ales într-o astfel de încleștare', a spus Horia Brenciu. Din păcate, lipsa de cunoaștere între cele trei fete, care au venit la audițiile 'X Factor' individual și au formează o trupă de doar câteva săptămâni s-a văzut. 'Angels, trebuie să vă închegați, să aveți timp să vă cunoașteți, ceea ce la Diamonds nu e cazul, ele cântă deja împreună de trei ani', a observat și Delia, înainte ca Horia Brenciu să anunțe că va merge mai departe cu diamantele Chiara, Elena, Simona și Carla.

Carlas Dreams, juratul care are anul acesta grupa de băieți sub 24 de ani, a simțit presiunea lipsei de experiență a băieților. 'Eu mă duc la război cu unghiera, dar e unghiera lui James Bond! Nu înseamnă că îmi subapreciez echipa, dar nici nu pot să o compar pe Cristina Vasopol, care e profesoară de canto, cu Moldovan, care cântă la biserică. Dar dacă Moldovan cântă cum trebuie în finală, s-a terminat concursul!', a spus juratul.

Iar în duelul Andrei Geamăn – Cristian Moldovan, cel din urmă a făcut diferența. În timp ce Andrei Geamăn a fost copleșit de emoții și s-a blocat în mijlocul piesei, Cristian Moldovan i-a vrăjit pe toți. 'Voi ambii aveți o ladă de comori în voce, dar astăzi s-a deschis doar lada lui Cristian', a spus Carlas Dreams.

Cel de-al doilea duel al echipei lui Carlas Dreams a fost cel între Eduard Ungureanu și Alexandru Stremițeanu. 'Când am aflat că mă voi duela cu Eduard, am simțit cum o aripă mi s-a rupt. E singurul cu care nu voiam, are o sensibilitate, are ceva…', a mărturisit Alex, fără să știe secretul micului artist. 'Mă prefac destul de mult, încerc să ascund toate emoțiile, pentru că nu vreau să simtă mentorul meu', a spus Eduard.

Decizia mentorului lor nu a ținut însă cont de prejudecăți sau de palmaresul celor doi concurenți. 'Eu o să votez meritul în pofida perspectivei, iar duelul a fost de această dată câștigat de Alex, în ciuda așteptărilor mele. Eduard are capacitatea de 10, iar el a cântat de 8 astăzi', a spus Carlas Dreams.

Delia a decis că în etapa Duelurilor Raluca Răducanu va lupta cu profesoara de canto Cristina Vasopol, iar Bella Santiago cu Cristian Sanda.

Pentru duelul cu profesoara de canto Cristina Vasopol, Raluca Răducanu a renunțat la vioara care a făcut-o celebră, dar a revenit în ultima zi asupra deciziei. 'Eu cred că sunt puțin mai puternică, pe ea o simt mai vulnerabilă, am observat că se enervează mai repede', a remarcat Cristina, care a decis să folosească acest lucru în favoarea ei. La finalul duelului, Raluca nu a fost complet mulțumită de prestația sa. 'Elementul de vioară poate nu trebuia să existe, la început am auzit niște elemente de muzică lăutărească și nu cred că ar fi trebuit să existe acolo', a remarcat și juratul Ștefan Bănică.

