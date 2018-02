Elan Schwartzenberg, despre Liviu Dragnea. Omul de afaceri, urmărit internaţional de statul român din iunie 2016, a declarat că președintele PSD nu are nicio relație specială în Israel, cu toate că vrea să lase această impresie.

Schwartzenberg susține că a verificat dacă Liviu Dragnea are legături cu oficiali de rang înalt din Israel.

„Liviu Dragnea doreşte să lase senzaţia că are o relaţie specială în Israel. Nu are nicio relaţie specială. Dragnea este un înalt demnitar care vine în Israel, dar nu cred că are vreo relaţie protecţionistă, specială. Exclus. Au fost oameni care au avut o relaţie specială, nu este cazul lui Dragnea. E o informaţie verificată, nu o părere la colţ de stradă”, a declarat, într-un interviu pentru B1 TV, Elan Schwartzenberg.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea a avut mai multe întrevederi cu Benjamin Netanyahu, premierul israelian, ultima dintre acestea având loc în iulie 2017.

Omul de afaceri a vorbit și despre relația pe care o are cu fostul președinte Traian Băsescu și cu Elena Udrea, fost ministru al Dezvoltării.

„În 2012, pe 25 aprilie, de ziua mea, am fost sunat de Traian Băsescu, nu ştiu dacă a ştiut că e ziua mea. M-a invitat şi am fost la Cotroceni, unde am discutat generalităţi. (…) Cu Elena Udrea m-am văzut de cinci ori, în locaţii publice, nu am făcut afaceri cu Elena Udrea”, a precizat omul de afaceri Elan Schwartzenberg.