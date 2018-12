UPDATE: Dora Gaitanovici, concurenta care luptă pentru echipa Irinei Rimes, a interpretat melodia cântăreței Lara Fabian, „Je suis malade”.

Echipa Andrei a deschis competiția prin Renate Grad. Concurenta a cântat melodia lui Bon Jovi, „Livin’ on a Prayer”.

Telespectatorii își pot vota favoriții prin sms la numărul 1200 (tarif 1.19 euro/ TVA inclus), de 10 ori/concurent, sau online, gratuit, un vot/echipă, doar după START VOT.

Pentru a putea vota online, internauții pot accesa pagina www.vocearomaniei.protv.ro/votează, acolo unde trebuie să se autentifice în platforma de vot folosind Login cu Facebook.

În semifinală, concurenții vor aduce pe scenă câte două momente speciale. Ei vor cânta câte o melodie singuri și vor alcătui și un trio – cei doi semifinaliști împreună cu antrenorul lor vor interpreta o piesă.

Printre melodiile care vor fi interpretate vineri în semifinala Vocea României se regăsesc „Shallow', piesa interpretată de Lady Gaga și Bradley Cooper în filmul „A Star Is Born”, „Who wants to live forever”, melodie din repertoriul Queen, „Unchain my heart”, hitul lui Joe Cocker, sau „Perfect fără tine”, de la Vama.

