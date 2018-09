Inis Neziri a urcat pe scenă sigură pe ea în prima seară de concurs și a cântat cu suflet „Dau viața mea pentru o iubire”. A învățat versurile cântând melodia la infinit, după cum avea să declare după ce s-a găsit cu marele trofeu „Cerbul de Aur” în brațe.

„Când am aflat că trebuie să cânt în română mi-am zis că nu știu ce-o să fac. Am luat lista cu toate cântecele, le-am ascultat și „Dau viața mea pentru o iubire” mi s-a părut foarte frumos și am scris versurile în timp ce-l ascultam. Și l-am cântat peste tot, înainte de culcare, în duș, peste tot, de mii de ori și așa l-am învățat”, a spus câștigătoarea Cerbului de Aur 2018.

Tânăra vine dintr-o familie de artiști, mama sa fiind violonistă. De altfel și ea a început să învețe să cânte la chitară și la pian, dar a renunțat pentru a se ocupa de școală. A rămas aproape de muzică totuși. Așa că nu a stat pe gânduri când a primit invitația să se înscrie la Cerbul de Aur.

„Nu știam nimic despre România, dar am primit apoi o invitație și am început să caut informații despre Cerbul de Aur și așa am aflat că Cerbul de Aur este un festival de prestigiu și mi-am zis: Doamne, chiar o să merg acolo? Când m-am calificat am fost în vacanță și am primit un email și m-am bucurat când am aflat și apoi au venit cei din familie și m-au îmbrățișat', povestește Inis despre emoțiile concursului. Tânăra a mărturisit că nu se aștepta să câștige. „Am vrut doar să mă prezint foarte bine și să mă simt bine pentru că în trecut am fost dezamăgită la alte festivaluri. Cineva m-a chemat în seara asta să fac o poză la scenă și apoi m-au strigat că sunt câștigătoare și am crezut că e o glumă”, a mai spus Inis.

Nu știe încă ce va face cu cei 25 de mii de euro. „Cred că vor merge către familia mea, către școală și cariera mea”, spune tânăra. Vrea să studieze economia și în paralel, să se ocupe și de muzică.

Artista a interpretat, în concurs, piesele „Dau viața mea pentru o iubire” și „Piedestal”.

FOTO: Dumitru Angelescu

CITEȘTE ȘI:

VIDEO/ Silvia Dumitrescu a avut la Cerbul de Aur emoții ca acum 24 de ani, când a cântat înaintea lui Boy George