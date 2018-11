„Mândru să fii român” nu este doar titlul unei melodii. Nu este doar refrenul unei piese muzicale produsă de Proiect K1. Nu este doar o expresie. În aceste cuvinte s-au adunat respectul și recunoștința față de înaintași, dragostea față de contemporani și bucuria de a trăi pe aceste meleaguri. „Am avut norocul să ne naștem români și creștini ortodocși, iar pentru acest privilegiu avem datoria spirituală de a spune mereu de unde venim și cine suntem, ce am trăit, ce am îndurat și ce ne-a bucurat. Să-i amintim mereu pe eroii neamului, pentru ca datorită eforturilor și sacrificiului acestora suntem cunoscuți în întreaga lume și să ne îndemnăm unii pe ceilalți să ne ridicăm la înălțimea lor.

Textul melodiei trece în revistă câteva dintre cele mai importante realizări ale românilor, realizări ce astăzi sunt cunoscute și apreciate in întreaga lume. Chiar dacă suntem un popor mic, dintr-o țară mică, am fost mereu capabili de fapte mari și am reușit de nenumărate ori să fim deasupra celor mai mari și mai puternici și la lupte și la realizări spirituale', spun cei de la K1. „Mândru să fii român”…un titlu care naște întrebarea: Ce te face să fii mândru că ești român? Fiecare dintre noi are un răspuns. Și acesta ar trebui să aibă legătură cu România Valoroasă!

„Am fost parte într-un proiect muzical dedicat unificatorilor români și iată că la final de an Centenar se lansează un videoclip al piesei care a călătorit în toată țara oferind un mesaj pozitiv despre valorile noastre. Vă invit să o ascultați! La mulți ani, România! Fiți toți K1! „, adauga vedeta TV Iuliana Tudor, parte din acest proiect inițiat de K1.

„Sărbătorirea Centenarului Marii Uniri a determinat realizarea unui spectacol extraordinar dedicat marelui eveniment și celor care, de la marele rege dac Burebista, au luptat pentru păstrarea identitații naționale, pentru unitate, libertate și neatârnare și pentru credința ortodoxă a poporului român. Astfel, în București și în peste 20 de comunități importante din România acordurile piesei au vibrat bucuria unui vis împlinit acum 100 de ani. 'Mândru să fii român' nu s-a născut de Centenar, ci mai devreme și încet, încet a pătruns în sufletele celor care simt și trăiesc cu dragoste și respect față de valorile naționale. Nu știm cum ar fi fost lumea azi dacă nu ar fi existat românii : Eminescu, Brâncuși, Vuia, Coandă, Paulescu, Poenaru, Odobleja, Basgan și mulți alții. Cum ar fi arătat Europa dacă nu ar fi existat viteji ca Mircea cel Bătrân, Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul, Alexandru Ioan Cuza, Ferdinand I-ul, generalii Eremia Grigorescu și Constantin Prezan, Alexandru Averescu, sau ce am fi fost azi fără sacrificiul suprem al sublocotenentului Ecaterina Teodoroiu și al căpitanului Grigore Ignat sau al copilei Măriuca Zaharia. Cu siguranță nu români și cu atât mai puțin mândri', au mai completat cei de la K1.

„Melodia nu mai e doar a noastră a celor de la Proiect K1, suflete de haiduci îndrăgostiți de tradiții, cu inimile mereu în munții și codrii României și a artiștilor ce o interpretează împreună cu noi, fiindcă prin vocea profundă și demnă a ardeleanului Nicolae Furdui Iancu și măiestria instrumentiștilor din Grupul Crai Nou, glasul cristalin precum apa Bistriței al maramureșencei Paula Seling, cu ritmul sacadat precum marșul militarilor prin Bărăganul Valahiei al lui Tuan, și trilurile de ciocârlie ale viorii lui Daniel Lazăr, charisma sobră și impetuozitatea artistică a actorilor Mihaela și Vlad Rădescu, credința și rigoarea moldoveanului Sorin Francu, ea aparține tuturor românilor și de aceea dorim să oferim, în colaborare cu Televiziunea Națională TVR, un videoclip pe care îl dorim și un simbol al sărbătoririi Centenarului Marii Uniri, dar și un îndemn la unitate, la prietenie și la respect. Un videclip în care am așezat crezul nostru și chemarea de a iubi România și pe români. Să fim TOȚI K1 PENTRU ROMÂNIA, MÂNDRI CĂ SUNTEM ROMÂNI”', mai spun în încheiere membrii trupei K1.

