Bianca Tirsin a fost selectată de către juriul Romanian InfoFashion Festival 2018, în cadrul evenimentului naţional anual, a doua oară consecutiv, pentru a reprezenta România la cea de-a 58-a ediţie a concursului Miss International, desfășurat în Japonia, în acest weekend.

Românca a reuşit să se claseze pe locul 4 (3rd runner-up) la acest concurs, marele trofeul fiind câştigat de reprezentanta din Venezuala, urmată de cele din Filipine şi Africa de Sud.

Bianca nu este pentru prima dată remarcată pe podiumurile de frumuseţe din lume, anul trecut ea reuşind să se claseze pe locul al treilea la un alt concurs din categoria „Beauty Grand Slam”, la cea de-a 9-a ediţie a Miss Supranational, care s-a desfășurat în Polonia.

„Am adunat amintiri minunate în cele trei săptămâni petrecute în Japonia. În prima săptămână, am avut parte de o experienţă minunată, am participat la o demonstraţie de sensibilitate şi rafinament – ceremonia tradiţională de preparare şi servire a ceaiului, arta care ne-a fost relevată tuturor celor 77 de concurente (…) Am reprezentat în Japonia nu numai România, ci toată generaţia mea, toate persoanele, toate calităţile şi locurile frumoase din România! România, te iubesc, mereu te voi reprezenta cu mândrie!”, a spus Bianca.

Arădeanca a mai precizat că i-a plăcut mult un orăşel japonez, Kaga, unde s-a simţit „ca acasă”.

„Kaga e un orăşel ca Aradul, localitatea mea natală, unde am îmbrăcat pentru prima dată un costum de gheişă, am mâncat îngheţată preparată din legume locale, am testat izvoarele termale japoneze Hot Springs Onsen şi am împărtăşit cu localnicii un cântec românesc din zona Banatului, cântându-le «Ana Chica Galbenă»”, a mai spus ea.

În cadrul concursului, Bianca a purtat, la cele trei probe, un costum popular semnat de Flori de Ie, un costum de baie Piera Lingerie şi o rochie de seară semnată de designerul Natalia Manza.

Ca urmare a clasării pe locul 4 în Japonia, Bianca, alături de celelate clasate în Top 5, va mai participa încă o săptămână la activităţi de protocol, precum primiri la oficialităţi guvernamnetale şi locale, la universite, la sponsori şi alte activităţi de promovare.