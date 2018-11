Prima reacție a MAE, după capturarea a trei nave ucrainene de către Rusia

„Suntem profund îngrijoraţi de evoluţiile din Marea Azov şi Strâmtoarea Kerci. Agresiunea şi încălcarea legislaţiei internaţionale subminează securitatea întregii regiuni. România susţine pe deplin integritatea şi suveranitatea teritorială a Ucrainei şi dreptul de a-şi folosi apele internaţionale”, au scris reprezentanții MAE pe rețeaua socială Twitter.

Deeply concerned about the developments in #AzovSea & #KerchStrait. Aggression & violation of international law undermine the security of the whole region. #RO fully supports the territorial integrity and sovereignity of Ukraine and its rights to use its territorial waters.

— MFA Romania (@MAERomania) November 25, 2018