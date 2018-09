Sub titlul „Regret adeseori că am fost campioană mondială!”, fosta sportivă născută la București, pe 7 mai 1975, a vorbit în 2015, cu mult curaj despre problemele cu care se confruntă natația din Hexagon, subliniind, de pildă, că foștii campioni nu sunt susținuți în reconversia lor profesională.

În acea perioadă, înotătoarea cu dublă cetățenie, tocmai pierduse cursa pentru funcția de director tehnic național la Federația Franceză de Natație în fața Jacques Favre.

Ea susținea în interviu că este îngrijorată pentru viitorul natației franceze. „Sunt gata să vorbesc. Ceea ce e atât de rar. Majoritatea cluburilor sunt nemulțumite, iar o parte dintre electori nu sunt de acord cu politica federală, însă nimeni nu vorbește”, a declarat Roxana, care a subliniat că natația n-a fost un colac de salvare pentru ea. „Am fost bună la școală. Aș fi putut face orice altceva!”.

Iată opiniile Roxanei despre situația natației din Franța în 2015:

– Cum trebuie să arate Federația: „Există trei grupuri de oameni (cei aleși, cadrele tehnice și salariații) care nu discută între ei. Nu se cere niciodată avizul celor de pe teren. De exemplu, oamenii de la marketing și comunicare nu sunt implicați până la capăt în proiectele în care Federația ar putea avea sponsori, implicit venituri”.

– Încurajarea tinerilor înotători: Unui tânăr care începe a fi bun nu i se spune unde și cum să-și continue cariera. Iar atunci când directorul tehnic propune ceva, Luyce se opune. Pentru că el preferă să-i aibe în mână pe oameni divizați, care nu vorbesc. Faimoasa „divide pentru a conduce mai bine”.

– Situația cluburilor: „Modul în care sunt structurată este arhaică, cu conducători formați deloc bine și antrenori câteodată omnipotenți. Sistemul propus de antrenori, la care conducătorii nu se opun niciodată sau mai deloc, nu poate fi agreat de municipalități sau cei care gestionează bazinele. Federația trebuie să joace un rol, să dea caiete de sarcini, pentru ca structura cluburilor să evolueze după modele economice”.

– Implicarea unui fost campion în sport: „Am impresia că nu se mai gândește nimeni la noi. Nu ni se dă șansa unei a doua vieți. Am vrut să mă servesc de imaginea mea pentru a avea noi competențe, însă, în cazul precis al candidaturii, am fost dezamăgită. (…) Mulți sportivi care au reușit a doua viață muncesc singuri. Sunt antreprenori. Aceasta nu corespunde felului meu de a fi. Eu urmăresc să lucrez cu echipa, să schimb. Nu mă simt atotputernică pentru că, într-o zi, am fost campioană mondială”.

Mărăcineanu a intrat în istoria înotului din Hexagon devenind în 1998, la Perth, prima franţuzoiacă medaliată cu aur la Campionatul Mondial de nataţie. Retrasă din competiţie în 2004, după ce a ratat calificarea la Jocurile Olimpice de la Atena, Roxana a lucrat mai apoi în televiziune şi a lansat diverse programe de atragere a tinerilor spre sport. A contribuit, de asemenea, la realizarea unor clipuri video care prezintă bazele unei alimentaţii adaptate la efortul fizic. În 2010, a candidat pentru Partidul Socialist în alegerile reginale, iar pe 21 martie a fost aleasă consilier regional în Île-de-France.

Roxana este căsătorită cu Franck Ballanger, ziarist la France Inter, şi are doi copii: Nina (5 ani) şi Cleo (2 ani).

