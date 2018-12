După scandalul cu Radu Groza, fostul său impresar și iubit, Roxana Nemeș se trezea singură, în mijlocul Capitalei, fără bani și fără casă. A luat-o practic de la zero în carieră, iar acum, după câțiva ani, a reușit, în sfârșit, să-și cumpere propria casă. Consideră că aceasta este una din marile sale realizări în 2018.

Cum arată casa visurilor sale? Nu este vreo vilă sofisticată, din contră!

„Am muncit atâția ani și, în sfârșit, văd satifacția muncii mele. Am investit în căsuța mea tot ce am câștigat. Mi-am luat un apartament. Mi l-am aranjat așa cum am simțit, destul de simplu. Eu sunt mai clasică. Are două camere, strict cât să-mi ajungă mie. Important este însă că am oamenii iubiți alături, suntem sănătoși, asta contează foarte mult”, a declarat Roxana Nemeș pentru Libertatea.