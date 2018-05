Cum s-a stabilit taxa de gunoi din Sectorul 4. Ce spune Curtea de Conturi despre legalitatea acestei taxe

În ultima perioadă, primim la redacție numeroase semnale de la locuitori din București, legate de taxa de gunoi din Sectorul 4, o taxă contestată și considerată ilegală de toți cei care ne-au contactat.

Pentru a putea răspunde cititorilor noștri, am solicitat lămuriri, atât de la Primăria Sectorului 4, cât și de la Curtea de Conturi.

Ce spune Primăria

În răspunsul remis redacției de Primăria Sectorului 4 se precizează că taxa cu pricina a fost stabilită potrivit Hotărîrilor Consiliului Local nr, 2/08.01.2018 și nr, 347/18.12.2017. “Începând cu 1 ianuarie 2018, taxa de salubrizare se modifică și se stabilește astfel: în cuantum de 9,6 lei/lună/persoană dacă, au venituri nete lunare mai mari de 2.000 lei; în cuantum de 6 lei/lună/persoană, dacă au venituri nete lunare mai mici de 2.000 lei, inclusiv minori; în cuantum de 80 de lei/lună, pentru fiecare altă entitate, indiferent de forma de organizare, cum ar fi: persoanele juridice, persoanele fizice care exercită orice profesii liberale, persoanele fizice autorizate, întreprinderile familiale și înreprinderile individuale, etc,. care au sediul social și/sau punctul de lucru activ/expirat, indiferent dacă se desfășoară sau nu activitate economică, excepție făcând doar contribuabilii care se află în suspendare de activitate sau sunt radiați din registrele organelor competente. Atenție! În cazul neachitării taxei, anticipat sau până la data de 20 ale fiecărei luni, pentru luna anterioară, taxa va fi de 12 lei, indiferent de veniturile persoanei. Raportarea se face la venitul obţinut în luna decembrie 2017. In cazul unui imobil (sau mai multe imobile situate pe raza sectorului 4) cu o suprafață totală ocupată la sol mai mare de 2.000 mp, proprietate a unei persoane fizice/juridice/alt tip de entitate, indiferent de forma de organizare, se va achita în plus o taxă de 40 le,i pentru fiecare metru cub ce depășește cantitatea de 1 metru cub lunar.”- precizează Primăria S4.

Bonificații, între 40 și 60%

Comunicatul primăriei mai subliniază că persoanele fizice autorizate, persoanele juridice sau orice alte entități care achită integral taxa datorată pentru anul 2018 până pe 31 martie, inclusiv, vor beneficia următoarele bonificații: 40% pentru toți proprietarii/utilizatori persoane juridice, cum sunt: orice tipuri de societăți comerciale, cooperativele de orice tip, organizațiile de orice fel, instituțiile publice, unitățile și instituțiile de învățământ de stat, confesional sau particular, unitățile sanitare, asociațiile, fundațiile, federațiile, cultele religioase, etc; 60% pentru toți proprietarii/utilizatorii persoane fizice care exercită orice tip de profesii liberale, și persoanele fizice autorizate să desfășoare activități economice, potrivit prevederilor legale privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, etc.

Proceduri

Legat de procedurile privind taxa de gunoi din Sectorul 4, Primăria de sector precizează: “Pentru persoanele fizice, taxa se calculează în funcție de numărul de persoane (inclusiv minori) ce locuiesc la o adresă. Pentru calcularea taxei de salubrizare, în cazul persoanelor fizice care nu fac parte din asociatii de proprietari/locatari, este necesară depunerea unei declarații disponibile şi în format electronic, atât pe site-ul primăriei, cât și cel al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4, ori de câte ori intervin modificări, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data apariţiei modificării. Pentru orice altă entitate, indiferent de forma de organizare, taxa se calculează în funcție de codul de identificare fiscală și se reține la plată în sarcina titularului acestuia pe baza evidenţelor instituţiilor abilitate. Taxa de salubrizare se va percepe de la proprietar în cazul unui imobil sau mai multe situate pe raza sectorului 4 cu o suprafață totală ocupată la sol mai mare de 2.000 m.p., acesta având și obligația depunerii declaraţiei. În această declarație se vor enumera toți beneficiarii serviciului de salubrizare ce au sediul social (activ/expirat), punctul de lucru (activ/expirat), indiferent dacă se desfăsoară sau nu o activitate economică la sediul sau punctul de lucru în imobilul respectiv”.

Justificări

“Scopul instituirii taxei de salubrizare este acela de a asigura îmbunătățirea serviciului de salubrizare public în sectorul 4. În acest sens, taxa de gunoi din Sectorul 4 s-a stabilit în sarcina persoanelor fizice, persoanelor fizice care exercită profesii libere, persoanelor fizice autorizate, persoanelor juridice sau oricăror alte entități nu doar pentru cei care produc deșeuri, ci și pentru prestarea activităților de salubrizare (curățenie prin măturare, aspirare, spălare și deszăpezire) a spațiilor publice, inclusiv căi de acces aflate pe raza administrativ – teritorială a sectorului 4 care sunt sau pot fi accesate de către orice beneficiar al serviciului de salubrizare. Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați site-ul www.dgitl4.ro, la sectiunea ,,Informatii de interes public” – ,,Buletin informativ” – ,,Legislație”, pentru a putea vizualiza hotărârile de consiliu local cu incidență în stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2018”-precizează, la final, Orlando Surugiu Panzaru- Sef Serviciu Informatii și Relații Publice.

Ce spune Curtea de Conturi despre taxa de gunoi din Sectorul 4

Așa cum spuneam, am solicitat și punctul de vedere al Curții de Conturi a României (CCR), instituție cu atribuții de control asupra autorităților publice locale, despre taxa de gunoi din Sectorul 4. În răspunsul remis redacției, CCR precizează: Art 5, din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale stipulează: “(1). Autoritățile administrației publice locale exercită, în condițiile legii, competențe exclusive, competențe partajate și competențe delegate. (2). Autonomia locală conferă autorităților administrației publice locale dreptul ca, în limitele legii, să aibă inițiative în toate domeniile, cu excepția celor care sunt date, în mod expres, în competența altor autorități publice”. De asemenea, prevederile Art 128, alin 3, din legea mai sus amintită stipulează că ”aprecierea necesității și oportunitatea adoptării și emiterii actelor administrative aparțin, exclusiv, autorităților deliberative, respectiv, executive, și nu pot face obiectul controlului altor autorități. Întocmirea rapoartelor prevăzute de lege, contrasemnarea sau avizarea pentru legalitate și semnarea notelor de fundamentare angajează răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz, a semnatarilor, în cazul încălcării legii, în raport cu atribuțiile sepcifice”. Pe cale de consecință, facem precizarea că instituția noastră nu are competența de a formula puncte de vedere referitoare la implementarea procedurală a normelor legislative, strategia și modalitățile concrete pentru inițierea și implementarea unor soluții pentru rezolvarea problemelor comunităților locale fiind în competența de legiferare/aprobare a instituțiilor publice competente în domeniile respective și a organelor deliberative și executive ale unităților administrative-teritoriale-concluzionează CCR.

