Trump a fost înregistrat de avocatul său când discutau despre plata unei starlete Playboy

Înregistrarea realizată de Cohen ar fi fost găsită de FBI în timpul unei percheziții efectuate în biroul avocatului în cadrul unei anchete pentru fraudă fiscală şi bancară, ce nu are legătură cu Trump. Documentele și fișierele ridicare de la acesta au fost folosite și în ancheta privind plățile ce ar fi fost efectuate de acesta din urmă pentru a cumpăra tăcerea unor femei cu care ar fi avut relaţii extraconjugale, în special cazul actriţei de filme pentru adulţi, Stormy Daniels, căreia magnatul imobiliar i-ar fi oferit, prin intermediul lui Cohen, 130.000 de dolari.

Discuţia înregistrată făcea referire la Karen McDougal, fostă starletă Playboy care, în august 2016 a vândut, pentru 150.000 de dolari, către American Media Inc, editorul săptămânalului The National Enquirer, povestea unei relaţii pe care preşedintele Trump a negat-o. Karen McDougal a afirmat că a avut o relaţie „romantică de zece luni în 2006 şi 2007” cu Donald Trump, aşadar cu câteva luni după căsătoria acestuia din urmă cu Melania.

Existenţa acestei înregistrări a fost confirmată publicaţiei The New York Times de un alt avocat al lui Trump, fostul primar al New York-ului, Rudy Giuliani, care afirmă că în final nu a fost efectuată nicio plată pentru un acord de confidenţialitate cu Karen McDougal.