Premiul total al bărbatului a fost de 204.248 lei și vineri va veni în București pentru a ridica banii.

Fericitul câștigător a aflat că i-au ieșit numerele pe care le-a jucat la tragerea loto din 11 noiembrie, abia zilele trecute când a mers la agenția loto să cumpere un nou bilet.

„Am câştigat la extragerile din 11 noiembrie. Numai joia am aflat. M-am dus în agenţie şi mi-a zis de acolo: «Ştiţi că s-a câştigat aici, nu?». «Nu ştiu» Nu, nu ştiam, de unde să ştiu. I-am dat biletul şi când l-a citit, face: «Tu eşti». (…) Nu-mi venea să cred, am ieşit afară, am intrat înauntru, mi-am sunat soţia, ea a zis că mint. Nu mint, cum să mint”, a povestit bărbatul, pentru corespondentul Mediafax.

Făgărășanul este un jucător fidel la loto și spune că a mai câștigat și în trecut, dar doar sume mici, de maxim câteva sute de lei.

Acum, spune că va folosi banii pentru a-și lua o mașină și a renova casa în care locuiește, dar nu se gândește să renunțe la locul de muncă.

„Câte aveam înainte în cap (…) Multe de făcut, renovare la casă, o maşină, ceva. Maşină cred că mai târziu, am maşină. Nu ştiu, în familie (…) La traiul care e în Făgăraş, la salariile care sunt, e o sumă elegantă”, a mai spus bărbatul.

