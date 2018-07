Peste doar două săptămâni, David va împlini patru ani. Patru ani de suferințe cât o viață chinuită în care băiețelul stors de vlagă, diagnosticat de medici cu amiotrofie spinală musculară, poartă nedrept povara cruntei boli care i s-a cuibărit în trup. Răstimp în care David a stat mai mult prin spitale și prin cabinetele specialiștilor din România și de prin Europa care l-au investigat pentru a descoperi leacul miraculos aducător de viață. Cei patru ani au însemnat pentru Ionela (29 de ani) și Marius Sticlaru (33 de ani), din Drăgășani, Vâlcea, și lacrimi de bucurie vărsate atunci când medicii le reaprindeau speranța cu vești bune, și clipe de disperare vecine cu abandonul când corpul micuțului lor copilaș mai ceda câte o părticică din el în fața atacului nemilos al maladiei extrem de rare.

"Pe la patru-cinci luni ne-am dat seama că ceva nu e în regulă cu copilașul nostru. Nu se ridica în piciorușe, nu trăgea de marginile pătuțului, nu avea putere…Medicii ne-au zis că are rahitism și l-am tratat pentru asta, am făcut terapii acasă. La zece luni, când am văzut că nu-și revine, am făcut teste genetice al căror rezultat l-am primit abia când David avea un an și două luni. Atunci am aflat ce are de fapt. Nu puteam să acceptăm verdictul. Am consulat alți patru medici", ne spune Iulia Sticlaru, mama lui David cum a depistat cât de bolnav este băiețelul ei.