Video EXCLUSIV/ Florin Chilian e nostalgic după Trabantul său, în care-și plimba iubitele. ”Chiar aveam mașină germană, cu două uși”

Florin Chilian a rămas nostalgic după Trabantul său, în care-și plimba iubitele. Artistul își amintește și acum reacția fetelor în momentul în care le invita în mașina sa.

În urmă cu ani de zile, Florin Chilian a trecut printr-o perioadă extrem de grea.

A luat-o de la zero, după ce a renunțat la tot, doar pentru a face muzică și au fost nopți pe care le-a pierdut prin Trabantul pe care-l avea la acea vreme sau pe la vecinii care îi ofereau un adăpost ca să aibă unde dormi. Poate tocmai de aceea, artistul este și acum nostalgic după mașinuța sa, care i-a ținut și loc de dormitor și-n care-și plimba iubitele. El ține și acum minte reacția pe care o aveau fetele cărora le vorbea despre automobilul său, marcă germană.

”Acum nu mai am Trabant, am altă mașină. Ar fi trebuit văzută reacția domnișoarelor când aveam Trabant. Le ziceam că am mașină germană, cu două uși. Și chiar nu le mințeam. Diferența o făcea însă chipul lor când vedeau mașina”, a povestit acesta pentru Libertatea.