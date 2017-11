Cum se gătește quinoa. Află ce calități nutritive are

Quinoa este originară din America de Sud. În zilele noastre cele mai mari cantități provin din țări precum Bolivia, Chile și Peru. Iată cum a apărut, ce calități are și cum se gătește quinoa.

Quinoa nu este o cereală, cum s-a crezut mult timp, fiind rudă cu planta ”laba gâștei”, care face parte din familia Chenopodium. S-au găsit urme ale acestei plante vechi de 3.000 de ani înainte de Hristos.

Ea se prepară precum cerealele, de unde și confuzia. Quinoa se găsește sub diverse forme și culori, de la alb, ivoriu, roz, roșu, până la negru. Boabele sunt foarte mici (1-2 mm diametru) când sunt uscate, de aceea ea trebuie hidratată pentru a-și mări volumul.



Ce substanțe nutritive conține

Este foarte bogată în proteine, calciu și fier. Este o sursă bună de vitamina E și de folați. Quinoa conține toate cele 8 tipuri de aminoacizi ceea ce o face a fi denumită proteina completă. Prin comparație, cerealele conțin jumătate din cantitatea de proteine care se găsește în quinoa. Quinoa mai conține albumină (substanță necesară unei bune dezvoltări a organismului), este săracă în sodiu și nu conține gluten, fiind foarte bine tolerată chiar și de copii mai mici de 8 luni.

La noi găsești quinoa bio sub formă integrală, fulgi sau făină și de aceea este și destul de scumpă. Datorită conținutului său de grăsimi naturale, trebuie păstrată în recipiente închise ermetic, în locuri întunecate și răcoroase. Făina este recomandat să fie ținută în frigider.

Cum se prepară

Fiindcă conține saponine este bine să fie spălată înainte de a fi gătită, pentru a înlătura gustul amărui. De asemnea, ar trebui hidratată cel puțin 4 ore înainte de preparare. Quinoa absoarbe o cantitate mare de apă, astfel încât raportul este de o cană de quinoa la 2 – 3 căni de apă. Fierberea se face la foc mic și folosind capac. Prin preparare quinoa își mărește volumul cam de 4 ori. După ce se spălă se lasă la înmuiat. Apoi, se scurge apa și se pune într-o crăticioară antiaderentă și se toarnă apă peste ea, un praf de sare și se dă totul la fiert. Când apa a început să fiarbă se acoperă cu un capac și se lasă la foc mic pentru aproximativ 15 minute până se absoarbe toată apa. După ce se ia de pe foc, se mai lasă să stea sub capac pentru încă 5 minute. Apoi se poate servi în multe feluri: ca atare, sub formă de budincă, adaugată în salate, în supe sau sosuri. Quinoa are o textură pufoasă atunci când este gătită iar aroma uşoară de nucă o face o alternativă la orez alb sau cuşcuş, gătindu-se mult mai repede decât acestea. Quinoa expandată se poate servi la micul dejun amestecată cu miere, migdale, sau fructe de pădure. Quinoa făină poate fi folosită în panificaţie simplă, dacă se dorește un produs fără gluten, sau amestecată cu făină de grâu.