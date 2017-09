Marcel Toader a făcut dezvăluiri despre bărbatul cu care susţine că Maria Constantin l-a înşelat.



Potrivit unei relatări a lui Marcel Toader, Maria Constantin avea întâlniri secrete cu amantul şi îl minţea pe soţul ei, spunându-i că merge la canto. Acesta a povestit că, în ziua în care Maria Constantin i-a spus că merge la canto, s-a întors acasă târziu, cu rochia pătată, pe care apoi a băgat-o rapid în maşina de spălat, pentru a ascunde urmele. A urmat o confruntare în care Maria Constantin i-a recunoscut lui Marcel Toader cu cine îşi petrecuse seara, potrivit relatărilor lui Toader.

Un comisar şef din Garda de Mediu, căsătorit, cu copii, este bărbatul cu care Maria Constantin l-a înşelat pe soţul ei, a dezvăluit Marcel Toader, care a prezentat în emisiune şi o conversaţie cu acesta, purtată pe 1 august anul acesta.

Impresarul a vorbit în emisiune despre cum au început problemele în căsnicia cu Maria Constantin. Potrivit acestuia, a început să îşi pună primele semne de întrebare la două luni după ce s-au căsătorit, iar în ultimul an, suspiciunile sale au devenit din ce în ce mai puternice. Marcel Toader susţine că totul s-a schimbat între ei odată cu apariţia celor doi într-o emisiune televizată, anul trecut.

„În ultimul an mi s-au aprins beculeţele şi în sufletul meu a intrat îndoiala. La un moment dat, devenise alt om. Primul semn de întrebare a fost la 2 luni după ce ne-am căsătorit, când a spus la o emisiune că, pentru ea, pe primul loc e cariera”, a povestit Marcel Toader.

„Dezastrul a început când am plecat în acel show televizat. Ne-am întors complet diferiţi. Psihologul ne-a avertizat că acolo vor fi traume. Eu nu contam acolo, conta numai Maria, care a şi ajuns în finală. Înainte de finală, am simţit o răceală când nu eu am fost cel luat primul în braţe, atunci când m-am întors pentru votul final (…) Primele informaţii le-am avut când am ieşit din emisiune. Cineva m-a sunat şi mi-a zis că vizitează o persoană publică din zona Băneasa. Mi-a zis numele. Mi-a zis şi adresa. Nu pot să spun numele deocamdată. Apoi am primit o altă informaţie, că îşi caută garsonieră. Asta a fost în august anul trecut. În septembrie, naşa m-a chemat şi mi-a zis că nu îi place de fina. Că a spus că vrea să divorţeze şi că s-a săturat”, a spus Marcel Toader.

Marcel Toader a vorbit şi despre un mesaj pe care l-a primit la un moment dat de la o persoană anonimă, care spunea: „Dumneavoastră nu aţi fost căsătorit cu Maria, aţi făcut parte dintr-un plan bine pus la punct”.