Daniela Gyorfi împlinește astăzi 48 de ani. Cântăreața Daniela Gyorfi s-a născut pe 12 octombrie 1968 la București, a urmat cursurile liceului George Enescu și apoi Școala Populară de Artă.

Prima sa apariție din cariera muzicală a avut loc în 1991, când a participat la festivalul de la Mamaia, unde a obținut premiul II la secțiunea “Interpretare”.

Daniela Gyorfi a susținut numeroase concerte atât în țară, cât și în străinătate, iar multe dintre melodiile sale au devenit hituri.

Daniela a cochetat și cu televiziunea și a prezentat la OTV emisiunea “Manele de Top”. În căutarile sale pentru o revenire muzicală cât mai de efect, Daniela a încercat recent și o asociere cu Florin Salam, înregistrând o manea intitulată ”Cu iubirea e loterie”.

Însă cel mai mare succes l-a avut în urmă cu 12 ani cu Liviu Guță. Piesele acestuia, dintre care amintim succesul ”De ce mă minți”, au fost în topul celor mai ascultate melodii de petrecere în România.

Daniela Gyorfi a rămas însărcinată în 2010, la vârsta de 42 de ani, alături de impresarul George Tal, după mai multe încercări și eșecuri de a concepe un copil.

Cântăreața a fost foarte deranjată de bârfele conform cărora ar fi rămas însărcinată după o fertilizare in vitro.

„Am rămas însărcinată pe cale naturală, nu am făcut fertilizare în vitro. Asta nu înseamnă că, dacă aş fi apelat la o procedura medicală, nu aş fi recunoscut. Nu este nicio ruşine, foarte multe femei au apelat la fertilizare în vitro. Recunosc că am făcut nişte avorturi înainte, apoi când am vrut să fac un copil cred că Dumnezeu mi-a dat o palmă, am pierdut trei sarcini, de aceea am fost foarte rezervată în legătură cu această sarcina”, a declarat Daniela Gyorfi la acea vreme, în cadrul unei emisiuni televizate.