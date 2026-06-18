Într-un corset în carouri și pantaloni scurți denim, Ivana Knöll a atras din nou atenția și se pare că nici un fan englez nu i-a putut rezistat celei căreia i se spune „cea mai sexy fană de fotbal”.

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La finalul meciului Croația – Anglia, Ivana n-a avut motive de bucurie. Echipa lui Luka Modrici a cedat clar, 2-4.

Croată de origine germană, Ivana Knöll a atras atenția la Campionatul Mondial din Qatar din 2018 prin „ținutele” pe care le-a purtat pe stadioane, depășind în popularitate merituoasa echipă a lui Zlatko Dalici, care a cucerit medaliile de bronz.

Ea a fost „adoptată” inclusiv de șeicii qatarioți.

La Euro 2024, modelul a avut mai putină expunere, în condițiile în care „șahiștii” au fost eliminați din faza grupelor.

Ivana, supranumită „Knöll Doll”(n.r. – păpușa Knöll), fostă Miss Croația, este DJ profesionist.

Acum doi ani, celebra suporteră a naționalei Croației, și-a rupt piciorul, la ieșirea dintr-un club din Mykonos.

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