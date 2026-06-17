Vârful de atac a devenit erou în capitala Kinshasa, unde locuitorii au ieșit pe străzi exprimându-și bucuria de nedescris.

În timp ce se afla la academia din Châteroux, în Franța, Wissa, în vârstă de 16 ani, a trimis o scrisoare de prezentare federației congoleze pe facebook, sperând la un singur lucru: o șansă de a juca pentru țara sa.

Yoane Wissa a devenit erou în capitala Kinshasa, unde locuitorii au ieșit pe străzi exprimându-și bucuria de nedescris, Foto Getty Images

Treisprezece ani mai târziu, succesul său în Premier League l-a transformat într-unul dintre cei mai importanți ambasadori ai fotbalului congolez.

Înainte de a deveni atacant, a fost portar! Primul său sezon la Newcastle United a fost întrerupt de o accidentare suferită într-un meci internațional. Iubit de suporterii congolezi, care i-au dat afectuos porecla de Kovo (cel chel), Wissa a confirmat la Cupa Mondială așteptările uriașe.

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