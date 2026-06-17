



Adi Sînă s-a lăcomit sau doar și-a văzut interesul? La mai bine de 10 ani de la destrămarea trupei Akcent, vechile supărări ies din nou la suprafață. Sorin Brotnei susține că ruptura a pornit de la bani și îl acuză pe Sină că și-a păstrat partea rămasă liberă după plecarea lui Marius Nedelcu din trupă. Gestul nu le-a picat bine colegilor rămași, iar inevitabilul s-a produs: trupa s-a destrămat, Adi a rămas cu numele Akcent, iar Sorin Brotnei și Mihai Gruia…cu amintirile. Se pare că atunci când intră banii în scenă, armonia iese pe ușa din spate.

L-a țepuit sau nu Firicel pe Lupu Rednic? Cântărețul de muzică populară și Cuzin Toma, adică Firicel din „Las Fierbinți”, au ajuns din serial direct….în instanță. Lupu Rednic spune că a cântat la un festival organizat de fundația actorului, dar banii pentru prestație sunt încă în drum spre destinație. După promisiuni și telefoane fără final Rednic a ales varianta tribunalului. De ce nu s-a făcut plata? Deocamdată misterul e mai mare decât finalul unui sezon din „Las Fierbinți”, căci Cuzin nu a oferit până acum nicio explicație publică.

Simona Halep, de la regina tenisului la regina mezelurilor? După doi ani de discreție ca-n filmele cu spioni, Simona Halep și milionarul Dorin Mateiu, supranumit „regele mezelurilor”, au fost surprinși împreună în vacanță, la Mykonos. Se spune că s-au cunoscut pe terenul de golf, iar de atunci zvonurile joacă meci după meci. Deși niciunul nu confirmă relația, imaginile din Grecia au reaprins speculațiile. Până la noi dovezi, tenisul și mezelurile par să aibă măcar o pasiune comună: vacanțele de lux.

Cristina Cioran și-a dus fiica să-și vadă tatăl în penitenciar! Actrița spune că povestea cu Alex Dobrescu s-a încheiat definitiv și că nu mai există comunicare între ei. Totuși, și-a dus fiica să-și vadă tatăl în penitenciar, considerând că e important ca Ema să afle adevărul despre situația lui. După vizită, Cristina i-a explicat micuței, pe înțelesul ei, de ce nu o să-și mai vadă tatăl o perioadă. Acum, vedeta spune că joacă ambele roluri în familie și încearcă să le ofere celor doi copii cât mai multă stabilitate și liniște.

Imagini rare cu vila lui Sile Cămătaru din Ferentari! Casa lui Vasile Balint, alias Sile Cămătaru, arată mai degrabă ca un palat cu pretenții de Hollywood decât o casă obișnuită. Construcția impresionantă atrage atenția prin dimensiuni și detalii „de lux”, iar de întreținerea ei se ocupă soția Mirela, ajutată de copii, care spun că munca nu e deloc de decor. Dacă Sile impresionează la oraș, fratele său, Nuțu Cămătaru, preferă peisajul de la Snagov, cu o vilă pe malul lacului și debarcader priva și cai care se simt mai liberi decât unii oameni în vacanță. Două reședințe, două stiluri, aceeași familie cu gust pentru „marele” spațiu.