România nu produce nici banii cu care le plăteşte acum salariile

„Văd că oamenii de la sindicate sunt în stradă. (…) Dar trebuie să le spun şi ei trebuie să fie conştienţi că orice leu pe care îl cer va fi un leu împrumutat, pentru că România nu produce nici banii cu care le plăteşte acum salariile. Deci orice leu pe care domnii de la sindicate îl cer şi bat din picior să li se dea acum, orice leu este împrumutat”, a declarat Traian Băsescu, miercuri, la TVR Info.

Actuala lege a salarizării are incluse în ea sporurile

El consideră că sindicaliştii trebuie să fie „cinstiţi şi corecţi şi să recunoască că actuala lege a salarizării are incluse în ea sporurile”, potrivit News.ro.

„Între timp, au uitat că s-au băgat sporurile în salarii. (…) Şi acum, când vorbesc de salarii ei includ şi veniturile, or corect este ca ei să recunoască că salariile cresc şi sporurile scad. Deci salariile, în noua lege a salarizării, cresc, clar! Unii confundă salariile cu veniturile”, a arătat Băsescu.

Proteste masive în Educație

Zeci de mii de profesori și angajați din sistemul de învățământ au declanșat proteste masive în București, mărșăluind din Piața Victoriei direct spre Palatul Parlamentului. Sindicatele sunt profund nemulțumite de lipsa de finanțare, de noile modificări legislative și de nerespectarea grilei de salarizare promise de Executiv.

Situația devine extrem de critică pentru sute de mii de părinți și elevi: liderii sindicali au avertizat oficial că, dacă revendicările nu vor fi soluționate prin ordonanță de urgență, desfășurarea normală a examenelor naționale (Evaluarea Națională și probele scrise de la Bacalaureat) este sever pusă în pericol în această vară.

România are cea mai mare inflație din Uniunea Europeană pentru a cincea lună la rând

Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a crescut în luna mai, atingând un prag mediu de 2,7%. Din păcate, țara noastră conduce detașat acest top negativ, înregistrând o rată a inflației mult mai mare decât media europeană. Această creștere constantă menține o presiune uriașă pe coșul zilnic de cumpărături, pe serviciile de bază și pe ratele la bănci. Pentru cetățeanul de rând, raportul Eurostat arată că devalorizarea banilor continuă într-un ritm accelerat, iar măsurile luate la București nu au reușit încă să tempereze valul de scumpiri care ne afectează nivelul de trai.

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