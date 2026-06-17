Potrivit judecătorului Laurențiu Beșu, reacția sistemului politic și a liderilor din justiție după apariția investigației arată că problemele semnalate sunt reale. Însă, în loc să se dorească clarificarea situației, s-a trecut direct la măsuri de forță și atacuri la persoană.

Anchete în instanțe: După ce 800 de magistrați au semnat un manifest, au fost declanșate verificări interne. „S-a întrebat: cine a semnat, de unde a semnat, da de ce ai semnat, ce ai de gând?”, explică Beșu, comparând acțiunile cu propaganda regimurilor autoritare.

Lipsa de dialog: După apariția documentarului, magistratul nu a fost contactat de nicio autoritate din sistem – nici de președinta Curții de Apel, nici de Inspecția Judiciară sau de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).

Raport neprobat: Inspecția Judiciară a întocmit un raport de evaluare fără a audia pe cineva, solicitând doar hotărâri de colegiu de la Curtea de Apel București. Ulterior, documentul a fost aprobat de CSM, în ciuda faptului că unii membri ai Consiliului au indicat probleme serioase în text.

„Așa se dorește să fie justiția. Să existe un control absolut și să se hotărască cine va fi judecat și cum va fi judecat. Și atunci, dacă ești politician de vârf și poți influența justiția, nu cred că ești nemulțumit și n-ai de ce să acționezi în sens contrar”, afirmă Laurențiu Beșu.

Încercări de discreditare: acuzat că ar fi „acoperit”

Judecătorul Laurențiu Beșu riscă în prezent excluderea din magistratură, în urma unor dezvăluiri care au pus sub presiune o justiție descrisă ca fiind acaparată de șefa instanței supreme, Lia Savonea, și de apropiații acesteia din sistem.

Conducerea Curții de Apel București a încercat să îi afecteze credibilitatea, insinuând public că acesta ar fi un „acoperit”.

Cu toate acestea, datele oficiale arată o realitate complet transparentă: Laurențiu Beșu își trecuse în mod explicit în CV, încă de pe vremea când activa la Judecătoria Giurgiu, faptul că înainte de a deveni judecător a lucrat ca ofițer de poliție judiciară.

Magistratul este convins că acțiunea disciplinară împotriva sa este o formă de represalii cu dublu scop: pedepsirea sa directă pentru a i se arăta „cine este șeful” și crearea unui exemplu negativ pentru a descuraja orice alt judecător care ar intenționa să vorbească public despre problemele din sistem.

Dacă nu își va putea demonstra dreptatea pe plan intern, Laurențiu Beșu anunță că se va adresa instanțelor internaționale.

„Eu cred că se urmărește excluderea. Nu știu în final ce vor face, dar cred că sută la sută se va aplica o sancțiune. Dacă pe plan național nu voi reuși să demonstrez că toată această ancțiune disciplinară este o chestie aplicată va trebui să mă adresez instanțelor internaționale”, a spus Laurențiu Beșu.

De ce nu se schimbă nimic

În ciuda unor consultări inițiale în care părea că doleanțele magistraților au fost înțelese și că se vor face pași spre îndreptarea lucrurilor, starea actuală din instanțe este una de resemnare.

„Din ce am observat, colegii sunt foarte dezamăgiți. Magistrații au dezarmat și consideră că nu se va schimba nimic. Ca să se schimbe ceva e nevoie de voință politică și de schimbarea legislației. Să se dea mai multă libertate judecătorului ca individ”, subliniază magistratul.

Blocajul structural este pus de judecător pe seama lipsei de interes din partea clasei politice. Deoarece legislația care ar putea reforma sistemul depinde exclusiv de Parlament, iar factorii politici consideră actuala stare de fapt ca fiind „în regulă”, concluzia judecătorului este că situația actuală convine decidenților, iar politicienii din România nu își doresc o schimbare reală a mecanismelor de control din justiție.

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