Oscar 2017| Andrew Garfield, celebrul ”Omul Păianjen”, prima nominalizare la Oscar

Actorul Andrew Garfield (33 de ani) a primit prima sa nominalizare la Oscar la categoria cel mai bun actor pentru rolul din filmul lui Mel Gibson, ”Hacksaw Ridge”, ce spune povestea contestatarului adventist Desmond Doss, care a refuzat să ucidă sau să poarte arme datorită convingerilor sale religioase, dar a servit ca medic, alături de americanii care au luptat împotriva japonezilor în Pacific.

Andrew Garfield s-a născut la Los Angeles din părinți anglo-americani și a crescut în Surrey, Anglia. Face actorie de la vârsta de 9 ani, el absolvind în 2004 la „Central School of Speech and Drama” din Londra. Imediat, a câștigat mai multe premii pentru categoria ,,Cel mai promițător nou-venit” pentru interpretările lui pe scena de teatru.

Debutul pe marile ecrane l-a făcut în 2007, în „Lions For Lambs/ Leii mor pentru miei”, în care a jucat alături de Tom Cruise și Meryl Streep. El a fost distribuit de regizorul Robert Redford să joace rolul unui student tulburat de la o universitate din California. În urma apariției lui în acest film, el a fost desemnat de Vanity Fair unul dintre cei ,,10 actori de urmărit”.

Însă, a devenit cunoscut la nivel internațional după ce a apărut în 2010 în filmul „Rețeaua de socializare”, rol pentru care a primit prima nominalizare la Globurile de Aur, iar celebru l-a făcut prestația sa din ”The Amazing Spider-Man”, unde a intrat în pielea super eroului „Omul Păianjen”, Peter Parker. Pe platourile de filmare, el a cunoscut-o pe iubita lui, Emma Stone, iar idila lor de pe marile ecrane a continuat și în viața reală. Emma este de asemenea, nominalizată, la Oscar la categoria cea mai bună actriță.

S-a logodit în secret cu Emma Stone

Cei doi formează un cuplu din 2011, s-au despărțit vara trecută din cauza programului încărcat, însă pentru că încă mai aveau sentimente puternice unul pentru celălalt, ei au decis să-și mai dea o șansă și chiar s-au și logodit din nou în mare secret.

Ea a fost surprinsă la gala de decernare a premiilor Globurile de Aur, cu un inel imens de logodnă.”S-au împăcat de ceva timp și au început chiar să-și facă planuri de căsătorie”, a declarat un prieten apropiat.

Actorul a mai jucat deja în filme precum „The Imaginarium of Doctor Parnassus”, ultimul proiect al regretatului Heath Ledger, „Never Let Me Go”, ”The Other Boleyn Girl”, ”Silence”, ”Breathe”.