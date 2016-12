Elton John va cânta la funeraliile lui George Michael. Artistul va fi înmormântat lângă mama lui, în cimitirul Highgate

Publicațiile britanice anunță că Elton John va cânta la funeraliile regretatului artist George Michael, o variantă emoționantă a cântecului „Don’t Let The Sun Go Down On Me”, un duet înregistrat de cei doi artişti britanici în anul 1992.

Prietenii lui Michael susțin că artistul va fi înmormântat lângă iubita lui mamă, în cimitirul Highgate, într-un loc de veci pe care acesta l-a cumpărat în 1997, când s-a stins din viață mama lui, după o luptă lungă cu cancerul. „Așa și-ar fi dorit. În sfârșit, se poate odihni cu mama lui”, a declarat o sursă pentru „The Sun”.

Detaliile oficiale despre funaraliile cântăreţului George Michael nu au fost deocamdată anunţate public, dar presa britanică afirmă deja că vor exista două ceremonii, una pentru familie şi una pentru fani, deoarece rudele artistului au fost impresionate de numărul uriaş de fani care au venit să depună flori şi lumânări în faţa reşedinţei cântăreţului după moartea acestuia.

George Michael detesta felul în care arata și devenise un retras înainte să moară

„Vor exista foarte mulţi fani şi prieteni. Va fi cea mai mare înmormântare din Marea Britanie după aceea a prinţesei Diana, o bună prietenă a lui George Michael. Elton va cânta pentru el aşa cum a făcut-o şi pentru Diana, ca un omagiu final”, a declarat o altă sursă și pentru Daily Star.

Elton John a avut o apariţie similară şi la funeraliile prinţesei Diana, în 1997, când a interpretat single-ul „Candle In The Wind”, în Westminster Abbey din Londra, Anglia.

George Michael, al cărui nume real a fost Georgios Kyriacos Panayiotou, murit duminică, în ziua de Crăciun, la vârsta de 53 de ani. Cântăreţul britanic, care s-a lansat cântând în grupul pop Wham! din anii 1980 şi şi-a construit apoi o carieră de succes în calitate de artist solo și a vândut pe parcursul carierei sale de patru decenii peste 100 de milioane de albume.

George Michael a fost găsit mort de iubitul său. Cântărețul ar fi fost dependent de heroină