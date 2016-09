Andreea Bălan învață să gătească: ”Abia acum sunt motivată” | FOTO

Andreea Bălan și iubitul ei, George Burcea, vor deveni părinți la începutul lunii octombrie, iar până atunci cântăreața încearcă să-și umple timpul liber cu activități relaxante.

Andreea Bălan s-a pus serios pe învățat secrete ale artei culinare, așa că după ce a terminat de gătit a publicat pe o rețea de socializare câteva fotografii și a explicat ce conține fiecare farfurie.

”Și pentru că mai am 3 săptămâni până vine bebelina, îmi umplu timpul învățând să gătesc. Tocmai am făcut 4 feluri de somon la cuptor:

– somon cu lămâie și sparanghel

– somon teriyaki cu broccoli și morcovi

– somon cu usturoi, cartofi și ciuperci

– somon cu pesto, roșii cherry și sparanghel

Vreau să văd care e mai gustos pentru a-i face Ellei când va crește. Ce rețete îmi recomandați?”, a scris Andreea Bălan.

Artista a revenit apoi cu o precizare, spunând că ea nu știe să gătească și că abia acum a descoperit dorința de a învăța. ”Specific că eu nu știu să gătesc, nu m-a interesat și abia acum sunt motivată să învăț”, a subliniat Andreea Bălan pentru amicii virtuali.

Andreea Bălan și-a dorit enorm un copil

Andreea Bălan și-a dorit foarte mult un copil, iar visul i s-a împlinit în momentul în care în viața sa a apărut actualul iubit, George, cu care a fost pe aceeași lungime de undă. În prezent, cei doi viitori părinți numără zilele care mai sunt până când fetița lor va veni pe lume. Încă de când a aflat că sarcina sa este OK, artista s-a pus pe făcut cumpărături. A luat mai întâi produse universale, iar în momentul în care a aflat și sexul bebelușului, a achiziționat și căruciorul, precum și o mulțime de hăinuțe de firmă, de fetiță. Doar că, fiind lipsită de experiență, majoritatea lucrurilor pe care le-a cumpărat Andreea sunt un pic cam măricele, astfel că artista și-a programat alte sesiuni de shopping. Fetița sa nenăscută are deja o întreagă garderobă, iar părinții săi încă mai continuă s-o înnoiască.

Andreea Bălan a ales numele fetiței

Andreea Bălan a ales pentru fetița ei un nume special. „Dragii mei, v-am promis că o să vă spun vouă prima oară numele fetitei mele. O va chema ELLA. Numele ei înseamnă torță, lumina puternică și exact asta reprezinta pentru mine, ma motivează și mă umple de magie și lumină. O aștept cu nerăbdare să vină pe lume și sper să fiți alături de mine în continuare, să ne bucurăm împreună! Vă iubesc!”, a scris Andreea Bălan pe contul de socializare.