Antonia este mai fericită ca niciodată. Însărcinată cu al treilea copil, artista le-a arătat tuturor burtica de gravidă, deși în ultima vreme a reușit să o țină ascunsă de ochii curioșilor. Iubita lui Alex Velea este nerăbdătoare să devină din nou mamă.

Antonia a postat o imagine pe contul de socializare, în care apare alături de fetița ei Maya. Fanii au observat imediat cât de mult i-a crescut burtica de gravidă, în luna a șasea de sarcină. „Sunteți superbe amândouă”, „Se vede sarcina, te-ai îngrășat mult?”, au fost comentariile prietenilor virtuali.

Antonia este la a treia sarcină și intr în ultimul trimestru. Însărcinată în 6 luni, cântăreața a fost sfătuită de medici să apeleze a cezariană pentru ultima dată. „Am căţei, am copii, am o relaţie frumoasă, viaţa mea nu e perfectă, dar încerc să păstrez un echilibru şi am un om lângă mine care mă ajută foarte mult. Mă simt foarte bine acum. M-am simţit rău la început, dar încep să mă simt din ce în ce mai bine. Nu am avut complicaţii, sunt foarte OK, sunt sănătoasă, doar că starea mea a fost aşa şi aşa, ştii cum se zice că fiecare sarcină diferă. Am fost foarte fericită, ne-am dorit foarte mult să mai facem un copil, eu aş mai fi făcut încă unul, dar nu mai am voie. E a treia cezariană şi nu îmi mai permite corpul, dar suntem foarte fericiţi că s-a întamplat aşa cum am planificat. Avem şi fetiţă şi băieţel, este totul foarte frumos”, a declarat Antonia la Antena Stars.

Antonia și-a anunțat iubitul că este gravidă, chiar de ziua lui

Antonia este însărcinată în aproximativ 12 săptămâni și i-a dat marea veste lui Alex Velea exact de ziua de naștere a acestuia! Vedeta și-a șocat admiratorii chiar pe contul ei de socializare, după ce a postat o imagine cu micuțul Dominic, îmbrăcat într-un body cu un mesaj special: ”Baby brother soon”. Ei bine, cel de-al doilea bebeluș al cuplului se va naște la începutul lunii ianuarie, anul viitor, și va fi în aceeași zodie, Capricorn, ca și băiețelul celor doi, care a văzut lumina zilei pe 27 decembrie.