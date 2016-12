Oana Roman a făcut bilanțul anului 2016 pentru ea și este bucuroasă că are o familie frumoasă și că sunt cu toții sănătoși. Cu această ocazie, prietenii au aflat decizia Oanei Roman la final de an, de a nu mai apărea în nici o emisiune de televiziune.

Vedeta spune că nu va mai apărea pe sticlă decât dintr-o postură de prezentator, co-prezentator, jurat sau concurent, dar în nici un caz de invitat.

”Astăzi se încheie un an greu cu multe încercări. Nu a fost deloc ușor și îi mulțumesc lui Dumnezeu că am reușit cumva să trec peste ele deși au lăsat urme în sufletul meu… Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat putere, că suntem sănătoși și ne bucurăm împreună că familie. Sper la un an mai bun pentru noi toți! Pe final de an am luat o decizie: NU VOI MAI APĂREA ÎN NICI O EMISIUNE DE TELEVIZIUNE DECÂT DACĂ VOI FI ÎN POSTURA DE PREZENTATOR, COPREZENTATOR, ÎN JURIU SAU CONCURENT! Altfel consider că am apărut destul, cred că am ajutat televiziunile destul, generând multă audiență și implicit bani pentru ele. Relația mea cu televiziunea trebuie să devină profesională sau să nu existe deloc. Trebuie să mă gândesc la binele meu și al familiei mele a cărei responabilitate o port pe umeri… Cred că pot face multe în spațiul public dar nu numai pentru binele altora ci, în sfârșit, și pentru binele meu.

Vă doresc un an bun cu sănătate și împliniri și vă mulțumesc tuturor pentru că mă urmăriți..Dacă am mai greșit, asta arată că sunt om, căci omul e supus greșelii. La mulți ani! Va pupăm și va îmbrățișăm…”, a scris Oana Roman alături de imaginea de mai jos, în care apare alături de fiica ei.