Jojo, ședință foto sexy în zăpadă, la -5 grade. Proaspăta mămică a postat pe blogul personal, mai multe fotografii realizate în ultima perioadă. Însă, una dintre ela a atras atenția tuturor. Vedeta a pozat în zăpadă, în cea mai provcatoare ținută.

Jojo, ședință foto sexy în zăpadă. Alături de imaginile făcute publice, Actrița le-a mărturisit prietenilor virtuali cum și-ar dori să petreacă ziua de Valentine’s Day.

Jojo, ședință foto sexy, într-o zi de iarnă

“O zi romantică pentru mine e undeva, într-un loc cald, unde neapărat să fim amândoi în picioarele goale, relaxați. Mi-ar placea tare mult să fim singuri într-un loc de vis, cu multe cascade, sau vegetație luxuriantă și o plajă mică, ascunsa de ochii lumii. Ar trebui să nu fie ingrozitor de cald, ca să fie perfect! Nu știu de ce, însă acum am câteva flash-back-uri dintr-un film pe care l-am vazut cand eram mica: Laguna Albastră. Acolo Brooke Shields avea un par lung de sirena iar peisajele erau fabuloase. Ar trebui sa arate ca acolo, ca și cand am fi la inceputul sau la capătul lumii, nestingheriți de nimeni și nimic. Am asculta sunetul oceanului și am alerga ca doi copii prin valuri si am simti ca suntem singuri pe pamant pentru câteva clipe. Eu nu am par de sirena însă m-aș simți așa… magic!”, a scris Jojo pe blog.

Jojo a născut prin cezariană, pe 10 ianuarie, o fetiță perfect sănătoasă. După nouă luni pline de emoții și fericire, actrița și Paul Ipate își pot strânge bebelușul în brațe. Pe toată perioada sarcinii, vedeta și-a ținut la curent fanii cu evoluția ei și le-a dezvăluit acestora momentele complicate pe care le-a traversat.