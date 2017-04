Mioara Roman, în lacrimi de ziua ei. “Am plecat de acasă cu o valiză”

Mioara Roman, în lacrimi de ziua ei, din cauza emoțiilor. Mama Oanei Roman a primit zeci de mesaje din partea celor care o iubesc și o apreciază, însă mesajul transmis de fiica ei a făcut-o să plângă de fericire.

Mioara Roman, în lacrimi de ziua ei, după ce Oana a impresionat-o cu un mesaj emoționant făcut public pe contul de socializare. ”Ce e prea mult, e prea mult. În ciudat multor minciuni care s-a spsus despre mine și familia mea, nu am avut o viață ușoară. Am plecat de acasă cu o valiză și banii de frigider. Am fost vecină de bloc cu Ilie Năstase. O dată a sărit la mine pe balcon că își uitase cheile. Azi de ziua am primit mesaje, telefoane de la foștii mei elevi.”, a declarat Mioara Roman la Antena Stars.



Mioara Roman, în lacrimi de ziua ei, în direct la tv

Atunci când Mihai Morar i-a citit mesajul transmis de fiica ei, fosta soție a lui Petre Roman a început să plângă. ”Azi e ziua ta mama… în fiecare an ma gândesc ce as putea să-ți doresc mai mult ca anul trecut, ca sa știi cât de mult te iubesc. Îți doresc să fii sănătoasă ca să te poti bucura de noi, și îți doresc putere, desi ai deja atat de multă. Îți mulțumesc infinit pentru tot ce ai facut pentru noi, pentru că ne -ai învățat iubirea, onoarea si dragostea față de cărți si de cultură. Doamne cat mi -as dori sa pot face mai mult pentru ca anii astia sa fie mai usori pentru tine, pentru ca să nu mai ai nici o grijă , pentru ca sa trăiești linistită și fără să -mi spui ca te- ai retrage la o manastire ca sa nu mai avem grija ta. Mi- aș dori o minune care să -ți dea înapoi casa ta, să știi ca locul e al tau si nu mai ai grija chiriei și a proceselor. Si totusi, chiar si asa, ai putere tu sa ma încurajezi pe mine, si sa mi dai incredere in viitor. Ai puterea să ierți si sa nu dusmanesti pe nimeni. Iti mulțumesc mama, ca in fiecare zi, esti exemplul perfect de demnitate și iubire necondiționată. La mulți ani, mama!”, este mesajul pe care Oana Roman l-a făcut puplic pe contul de Facebook.