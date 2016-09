Nicoleta Luciu, fără sutien. Cum arată noile silicoane

Nicoleta Luciu, fără sutien în mediul virtual. Vedeta a făcut public un filmuleț, pentru a le arăta tuturor ce activități pot face cu copiii lor, atunci când vremea nu le permite să iasă afară. Însă, fanii au atrași de un detaliu interesant. Bruneta a purtat un maieu alb și a renunțat la sutien.

Nicoleta Luciu a venit cu ideea de a face cățeluși din hârtie împreună cu cei mici. Asta presupune o activitate plăcută care le ocupa timpul și le solicita atenția. Din imagini se vede clar că bruneta s-a mai rotunjit puțin, în zona abdomenului, iar noile silicoane arată mai bine ca niciodată.

Nicoleta Luciu, fără sutien. Bruneta a avut o mare problemă în copilărie

Nicoleta Luciu, unul dintre sex-simbolurile anilor trecuți, ne-a dezvăluit că a avut o mare problemă de ordin estetic în copilărie. Una pe care… nici n-am fi bănuit-o! În timpul școlii, Nicoleta Luciu, care acum are 36 de ani, căra multe cărți și caiete în ghiozdan, iar asta i-a afectat coloana vertebrală. Frumoasa brunetă își amintește că spatele ei luase o formă nefirească, încovoiat zilnic sub greutatea mult prea mare a rechizitelor.“Ghiozdanele erau foarte grele, eram cocoșată de mică, eram foarte slabă, poate mult prea slabă pentru vârsta respectivă și tot cărând ghiozdanul acela ani la rând, am făcut o supercocoașă. Am scăpat în timp de ea, cu sport, că na, după Revoluție, au început chestiile astea să fie la modă, să mergem să facem sport, să alergăm, să mergem cu cu bicicletele, cu rolele”, a declarat pentru Libertatea Nicoleta Luciu.