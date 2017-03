Rona Hartner are nevoie urgentă de operație. Vedeta plânge încontinuu.

Rona Hartner are nevoie urgentă de operație, după ce s-a accidentat grav la repetițiile pentru Uite cine dansează. De altfel, aceasta a anunțat ieri că se retrage din concurs, urmând ca o altă vedetă să îi ia locul.

„Am aflat concluzia tragică. Trebuie să fac o operaţie de urgenţă. Am fisură de menisc de gradul 3, adică mai pe româneşte, menisul este distrus, este rupt. În plus de asta, din cauza unui şoc pe care l-am avut acum 10 zile, am şi peroneul fracturat. Am o fisură chiar pe peroneu. Acea fisură dădea nişte dureri foarte mari, pe care le am şi pe care le resimt în permanenţă, dar cu ele am putut să avansez. În schimb meniscul avea tendinţa să se agraveze din ce în ce mai tare. Astăzi nici n-am voie să stau pe picior. Asta a fost pentru mine un şoc. Plâng încontinuu de atunci. Nu am de ales. Am fost la toţi specialiştii, şi pentru sport şi pentru toate cele. Am cerut părerea la 7-8 medici(…) şi toată lumea mi-a spus acelaşi lucru: operaţie de urgenţă”, a declarat Rona Hartner la Pro tv.

În cea de-a cincea ediție Uite cine dansează!, Rona Hartner îi va preda ștafeta unei noi vedete care intră în ringul de dans. Din păcate, Rona s-a accidentat la antrenamente, iar medicii i-au recomandat retragerea din competiție.