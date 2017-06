Valentina Pelinel are ajutoare în casă, astfel că vedeta are timp să se ocupe și de afacerile familiei.

Așa cum a și anunțat, după nașterea fiului său și al lui Cristian Borcea, Valentina Pelinel s-a retras din lumina reflectoarelor. A renunțat la evenimentele mondene, cu excepția celor care fac parte din afacerile familiei (promovarea propriilor locații).

Foto: Dumitru ANGELESCU/ Video: Cosmin NISTOR

Cu toate acestea, blonda are mult de lucru. Și pentru a avea timp, Cristian Borcea i-a pus la dispoziție o armată de oameni care să o ajute la treburile casnice, cu toate că în acestea este implicată și mama sa. Cuplul nu a ținut cont de ultimele peripeții cu bonele asiatice care au plecat cu scandal din casele anumitor vedete și a apelat la angajați din Filipine.

Deși are cine să-i facă treburile, Valentina spune că este cea care-i pregătește mâncarea fiului său.

”Stau foarte mult pe telefoane și calculator. Dar când am de făcut ceva pe computer, încerc să lucrez de acasă, pentru a sta mai mult cu Milan. Am o viață echilibrată, nici nu-l neglijez pe Milan, dar nici proiectele noastre. Nu prea am mai gătit în ultima perioadă. Evident însă că lui Milan trebuie să-i fac ceva să mănânce. Îmi plăcea să gătesc în America și-mi era poftă de mâncare românească”, a mai spus vedeta.